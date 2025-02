Inter, Marotta e la domanda de Le Iene: il ruolo dell'ex consigliere Carassai

L'inviato del noto programma di Italia 1, Flavio Roma, ha chiesto al presidente nerazzurro se fosse a conoscenza del ruolo di Carassai in "Microgame", azienda di scommesse: la Gazzetta dello Sport ha poi chiarito la vicenda

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Una giornata a forti tinte nerazzurre quando parla il presidente e Ceo Beppe Marotta, numero uno dell’Inter che ha toccato tantissimi argomenti sia nell’intervento mattino a Palazzo Lombardia, sia al termine dell’assemblea dei soci. Ma il “clou” si è verificato proprio al termine del suo intervento.

La domanda di Flavio Roma a Marotta

L’inviato de Le Iene, Flavio Roma, ha chiesto al presidente nerazzurro al termine dell’assemblea: “La notizia del giorno sono le dimissioni del consigliere Carassai, che è anche a capo di una società di scommesse online. Era capo di Microgame, società di scommesse e, a quanto risulta a noi, sarebbe incompatibile secondo il codice di giustizia sportiva. Si è dimesso per questo? L’Inter era a conoscenza di questa situazione?”

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Marotta non si sofferma

Una domanda alla quale Marotta ha risposto senza soffermarsi troppo: “Mi trova parzialmente impreparato a questa domanda, non aggiungo altro”. Salutando e concludendo la conferenza. Nella giornata di oggi, infatti, era arrivata l’ufficialità delle dimissioni di Amedeo Carassai, che in precedenza ricopriva il ruolo di consigliere nel Consiglio di Amministrazione dell’Inter. Mossa che è finita nel mirino del noto programma televisivo in onda su Italia 1.

Chi è Amedeo Carassai

Chi è Amedeo Carassai? Classe 1996 ha conseguito una laurea magistrale in Ingegneria Elettrica presso la Sapienza di Roma e un Master in Management presso la MIT Sloan School of Management. Ha fatto parte del Cda di diverse società del portafoglio Apax, tra cui Sisal, Wind e Plantasjen. Oltre all’Inter, è consigliere di Arcansas Profili, società con sede a Pesaro attiva nei profili per rivestimenti, raccordo igienico, pavimenti e ferramenta/fai da te. Tra gli investimenti, ha una quota dell 0,17% in Crowdfundme.

Carassai e il ruolo in Microgame

In particolare, è stato anche a capo di un’azienda di scommesse online, la “MicroGame” e questo è finito sotto la lente di ingrandimento de Le Iene. Ma in serata la Gazzetta dello Sport ha fornito maggiori dettagli sul ruolo di Carassai in questa azienda. Carassai sarebbe amministratore della società di investimento Piomo S.A. (Piomo) che, effettivamente, nel luglio 2021 è diventata controllante col 91,7% del capitale dell’italiana Microgame. Si tratta di una società leader nel “service providing” per gaming e scommesse, ovvero fornisce esclusivamente l’infrastruttura informatica per accedere ai servizi. Dunque, stando a quanto riportato, un ruolo che non avrebbe alcuna attinenza diretta con la gestione delle scommesse on-line.