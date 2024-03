Inter, Marotta preannuncia il suo addio al club: tifosi sorpresi e preoccupati

Il dg nerazzurro fissa dead line del suo rapporto con la Beneamata e rivela che si occuperà solo dei giovani in futuro, il popolo interista si spacca

23-03-2024 14:38

Otto anni alla Juve e otto anni all’Inter. Beppe Marotta vuole essere ricordato così nella sua carriera. Il dg dell’Inter, a margine di un convegno a Varese sull’importanza del termine ‘sostenibilità nelle società sportive di oggi’, spiazza tutti rivelando quando finirà il suo rapporto di lavoro con la Beneamata.

Marotta sottolinea importanza strutture e scuola nel calcio

Presente al fianco dell’amministratore delegato della Pallacanestro Varese, Luis Scola, l’AD Area Sport dell’Inter Giuseppe Marotta, è intervenuto dalla Sala Montanari di Varese sottolineando come occorrano strutture adeguate per vincere. “Per mixare i risultati con la sostenibilità ci vuole competenza. E poi ci vogliono strutture, ovvero impianti e centri di allenamento: senza non si ottiene nulla, ma anche in questo argomento in Italia scontiamo la mancanza di sensibilità politica verso lo sport. Poi abbiamo carenze nel mondo della scuola: pensate che in Olanda l’Ajax e le scuole di Amsterdam si dividono il compito di allenare i ragazzi… Qui cosa facciamo?”

Marotta annuncia che a scadenza contratto lascerà l’Inter

Poi il colpo di scena: “Il settore giovanile è il patrimonio più grande di una società, soprattutto dal punto di vista umano. Sono sempre più convinto che far pagare lo sport ai giovani sia sbagliato: dovrebbe essere gratuito, perché così si riuscirebbero a coinvolgere anche le famiglie povere, quelle in cui si nascondono i campioni, come accadeva una volta. Fra due anni, quando terminerà il mio contratto con l’Inter, mi occuperò solo dei giovani».

Marotta aveva lasciato la Juve nell’estate del 2018, dopo 8 anni di successi, ed aveva abbracciato l’Inter nel dicembre dello stesso anno. Nel 2026 scade il suo rapporto con i nerazzurri del presidente Zhang.

I tifosi dell’Inter spaventati dall’addio di Marotta

Fioccano le reazioni sul web: “Iniziato il declino Inter, piaccia o non piaccia. Brutta notizia questa”, oppure: “Lo sostituirà Ausilio, ormai dovrebbe averlo indottrinato per bene” e anche: “A me piacerebbe Carnevali del Sassuolo al suo posto”.

C’è chi scrive: “Marotta non può stare in una società per più di 7/8 anni. Lui arriva, spreme economicamente e finanziariamente una società fino al midollo, magari vince e poi va via (da vincitore). Quello che viene dopo poi deve “risanare” i suoi disastri. Troppo facile così!” oppure: “Vedrete che per l’Inter ci saranno tempi duri” e poi: “Quindi tra 3 anni revocheranno la stella di cartone e il titolo di tamponi d’Italia?” e infine: “Speriamo nel frattempo di avere una proprietà solida…oppure siamo finiti”