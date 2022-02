Inter-Milan: iniziato il cammino verso il derby, le ultimissime

01-02-2022 22:03

Sabato 5 alle 18 si disputerà il derby della Madonnina tra Inter e Milan, valido per la ventiquattresima giornata di Serie A, che con le due squadre milanesi divise da 4 punti a favore dei nerazzurri, che hanno anche da recuperare la partita col Bologna, metterà già in palio una grossa fetta di scudetto.

Inter-Milan, i nerazzurri aspettano il ritorno di Lautaro e Sanchez

Oggi l’Inter ha effettuato una seduta di allenamento mattutina, la seconda diretta da Simone Inzaghi dopo la negativizzazione dal Covid-19. Seduta al mattino anche domani, mentre quelle di giovedì e venerdì sono previste al pomeriggio per aspettare Lautaro Martinez e Sanchez, impegnati nella notte nelle qualificazioni mondiali rispettivamente con l’Argentina contro la Colombia e col Cile contro la Bolivia e il cui ritorno dal Sudamerica è previsto per giovedì.

Il “Toro” potrebbe essere messo in panchina poiché l’albiceleste è già qualificata a Qatar 2022, e sia per lui sia per il Nino Maravilla si valuterà se far fare loro una sgambata già giovedì o se tornare in gruppo direttamente per la rifinitura di venerdì.

La probabile formazione dell’Inter: Gosens e Correa unici out

Per quanto riguarda la probabile formazione, difesa con Skriniar, De Vrij e Bastoni al centro davanti a Handanovic e Dumfries (o Darmian) e Perisic sulle fasce, a centrocampo Barella, Brozovic e Calhanoglu mentre in attacco possibile staffetta proprio tra Lautaro e Sanchez al fianco di Dzeko. Unici indisponibili Correa, che oggi ha lavorato in palestra, e il fresco acquisto Gosens, che invece è anche sceso in campo ma per il cui ritorno ci vorrà ancora un po’.

Inter-Milan: la situazione degli infortunati rossoneri

In un Milan massacrato dagli infortuni in questa stagione arriva finalmente una buona notizia dall’infermeria: Tomori è sceso in campo per la prima volta dall’intervento al menisco facendo lavoro atletico in solitaria e nei prossimi giorni l’inglese proverà ad aumentare i carichi per testare il ginocchio, anche se obiettivamente sarà difficile vederlo sabato a San Siro.

Ibrahimovic è sotto continuo monitoraggio nel lavoro di recupero dall’infiammazione al tendine d’Achille: il dolore non è passato completamente e un suo impiego resta difficile, ma da domani a sabato lo svedese potrebbe provare a fare un tentativo sul campo. A Milanello ormai lasciato dal resto della squadra è arrivato anche Franck Kessie, che è stato visitato dai medici dopo il colpo al costato subito in Coppa d’Africa, l’ivoriano domani dovrebbe tornare in gruppo.

