Inter-Milan perde un protagonista: Ibrahimovic non ce la fa

04-02-2022 13:05

Inter-Milan perderà probabilmente un grande protagonista della sfida, Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese non si è ancora ripreso dall’infiammazione al tendine accusata contro la Juve, prima della sosta di campionato, e dovrebbe saltare la stracittadina milanese che quest’anno ancora una volta ha il forte sapore di scudetto. Ibra ha proseguito tutta la settimana con l’allenamento differenziato, senza riuscire a tornare in gruppo con i compagni. E probabilmente non sarà neanche l’unico assente da parte rossonera.

Ibrahimovic: solo palestra mentre il derby si allontana

Ibrahimovic ha fatto palestra in questi giorni e l’orientamento sarebbe quello di non giocare Inter-Milan. Il tendine d’Achille della gamba destra continua a fare male allo svedese e, anche se dovessero verificarsi miracoli tra oggi e domani, con un solo allenamento alle spalle casomai il dolore dovesse diminuire, Ibra darebbe comunque forfait. Al posto dello svedese vedremo al centro dell’attacco il francese Olivier Giroud, di opzioni diverse praticamente non ce ne sono perché anche Rebic ha un problema alla caviglia ed è a rischio.

Milan, Ibrahimovic in dubbio anche per la Coppa Italia

Il Milan, dopo l‘Inter, in settimana affronterà la Lazio nei quarti di Coppa Italia, a San Siro. E a questo punto è lecito pensare che Ibrahimovic possa saltare anche questa partita. Difficile pensare che venga rischiato contro i biancocelesti. La speranza è di riaverlo in piena forma per la prossima partita di campionato dei rossoneri e, in generale, di averlo a disposizione per la volata scudetto. Che dipende però anche dal risultato di domani pomeriggio nel derby.

OMNISPORT