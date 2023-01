15-01-2023 11:30

Si dice che il tempo sia l’unico alleato per lenire le ferite più dolorose, che siano esse fisiche o psicologiche, ma la vita è fatta anche di delusioni forti, forse perché inattese, che restano tali anche dopo tanto tempo. Nel calcio la medicina migliore è sempre la vittoria, che in verità è sempre indispensabile, anche quando si viene da un ciclo di successi e non solo per riscattare un ko.

Inter tra obiettivo Supercoppa e rimpianti: Inzaghi non dimentica la beffa di Monza

L’Inter in questo senso sembra essere la grande più in salute alle spalle del lanciatissimo Napoli, avendo iniziato il 2023 con tre vittorie ed il chiacchierato pareggio sul campo del Monza, accompagnato da vibranti polemiche arbitrali, quelle riprese da Simone Inzaghi prima e dopo la gara vinta di misura sul Verona grazie al guizzo in apertura di Lautaro Martinez: “Per quanto mi riguarda in questo 2023 abbiamo già vinto tre partite, perché anche quella contro il Monza tecnicamente l’avevamo portata a casa”.

Chiaro il riferimento al gol ingiustamente annullato ad Acerbi, che avrebbe portato la squadra sul 3-1 poco prima del rocambolesco pareggio dei brianzoli, ma il tecnico piacentino ha ribadito il concetto anche dopo l’1-0 sull’Hellas: “Di arbitri non parlo più, ma anche oggi ci hanno negato il raddoppio”. Schermaglie, destinate comunque a passare in secondo piano per fare spazio alla caccia al primo trofeo della stagione, la Supercoppa Italiana, in palio mercoledì 18 gennaio a Riyad contro il Milan campione d’Italia.

Inter aggrappata a Lautaro: i numeri da leader del Toro e la carica del Mondiale

All’appuntamento arrivano due squadre vicine in classifica, ma reduci da un inizio di anno solare con non pochi problemi. I rossoneri sembrano stare peggio a livello di risultati (due pareggi in campionato e l’eliminazione dalla Coppa Italia) e pure sul piano degli indisponibili, anche se l’Inter è già certa di non poter disporre di Marcelo Brozovic, come anticipato dallo stesso Inzaghi. Dubbi invece su Romelu Lukaku, ma in ogni caso l’assetto offensivo anti-Milan sembra già fatto con la coppia Dzeko-Lautaro destinata alla titolarità. Il Toro in particolare si candida per il ruolo di trascinatore della squadra dopo un inizio di anno solare da stropicciarsi gli occhi. Chi pensava a un rilassamento post trionfo al Mondiale è stato smentito dai fatti: dopo lo scampolo di partita giocato contro il Napoli sono arrivati tre gol in tre gare tra Serie A e Coppa Italia, tutti decisivi.

Per il 10 nerazzurro, già a quota 9 in campionato, si tratta del terzo tris di gare di fila a segno in stagione, un segnale molto chiaro in merito a quella continuità realizzativa che era sempre mancata al Toro, che anche lo scorso anno, nella sua stagione più prolifica in nerazzurro, aveva subito lunghi blackout davanti alla porta avversaria con conseguenze nefaste per tutta la squadra. Così con un Dzeko convincente, ma al quale non si possono chiedere miracoli a 36 anni, e con Correa e Lukaku sempre a mezzo servizio, la vena e la leadership di Lautaro saranno decisivi per la seconda parte di stagione in cui nessun traguardo sembra precluso all’Inter, dalla Coppa Italia all’obiettivo di fare più strada possibile in Champions League, eccetto forse uno scudetto che, a -10 dal lanciatissimo Napoli, appare oggi lontano.

Mercato Inter, il Barcellona pensa a Brozovic: ipotesi di scambio con Kessie

Quando si parla di Inter, però, non si può prescindere dal mercato. Così se la sessione di gennaio non sembra come previsto poter regalare scossoni, con Denzel Dumfries sempre in vetrina, ma per il quale latitano offerte, lo sguardo di società e tifosi è proiettato verso l’estate. Milan Skriniar temporeggia sul rinnovo, lo spettro della partenza a parametro zero permane, ma nulla è ancora deciso, così ad agitare il popolo interista è l’ultima voce in arrivo dalla Spagna circa l’interessamento del Barcellona per Marcelo Brozovic. Il regista croato, attualmente infortunato, potrebbe avere perso la leadership nella mediana interista per le ottime prestazioni di Hakan Calhanoglu nel ruolo di play, così sebbene al Mondiale Brozo abbia mostrato di poter convivere con un costruttore di gioco come Modric, attenzione alle sirene del mercato, a dispetto di un contratto rinnovato solo lo scorso marzo e oggi con scadenza 2026.

Più sorprendente, semmai, è la voce su un possibile scambio con Franck Kessie, campione d’Italia 2022 con il Milan volato poi in Catalogna dove sta trovando poco spazio. Non è un mistero del resto che a Barcellona siano a caccia di un regista che raccolga l’eredità di Busquets, così come del fatto che Kessie non è funzionale al gioco di Xavi, ma le caratteristiche dei due giocatori sono molto diversi e non sarebbe certo un giocatore come l’ivoriano il profilo giusto per la sostituzione del croato. L’ipotesi di scambio, non a caso, ha lasciato al momento tiepidi i dirigenti dell’Inter, così come i tifosi nerazzurri, concentrati ora al pari di Inzaghi sul primo dei due derby in calendario nei prossimi 20 giorni, prima di quello del 5 febbraio che tuttavia, un anno dopo lo scontro diretto che orientò (tra le polemiche arbitrali) la corsa scudetto, rischierà di contare malinconicamente solo per la piazza d’onore.

