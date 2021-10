Inter, non solo rinnovi: si lavora in entrata. Pronti colpi a sorpresa

30-10-2021 11:38

In casa Inter, non si lavora solo ai rinnovi ma anche al mercato in entrata soprattutto dopo le rassicurazioni di Zhang, proprietario nerazzurro che dopo l’assemblea dei soci ha fatto capire a chiare lettere il suo interesse nel continuare con i nerazzurri.

Rinnovi in casa Inter, dopo Lautaro tocca a Barella

Dopo il rinnovo dell’argentino Lautaro Martinez ora manca solo l’ufficialità per uno dei pilastri del club e della Nazionale, Nicolò Barella. Secondo le ultime e in base a quanto detto da Sky, l’accordo con il centrocampista sarebbe a un passo, con un adeguamento anche dello stipendio dopo il rendimento mostrato in campo. Il contratto scadrà a giugno 2024 ed è probabile che si parli di un rinnovo di cinque anni.

In casa Inter si lavora anche in entrata

Nella notte poi, come riportato dal canale tedesco Sport1, i dirigenti nerazzurri avrebbero incontrato l’agente della stella del Salisburgo Karim Deymi. Il giocatore al momento vanta 14 reti in 19 presenze e alla prossima sessione di mercato potrebbe già arrivare a Milano.

È uno dei prospetti più importanti e costa 40 milioni: una cifra non da poco anche considerando la situazione delle casse nerazzurre. Tra gli altri obiettivi che Simone Inzaghi vorrebbe c’è Gonzalo Villar centrocampista che con la Roma di Mourinho non sta trovando molto spazio. Villar potrebbe essere alternativa valida a Hakan Calhanoglu e potrebbe anche dare un po’ di riposo a Brozovic.

Dalla Spagna si parla anche di Correntin Tolisso, centrocampista francese del Bayern Monaco che andrà in scadenza il prossimo 30 giugno: in questo caso, visto anche l’interesse della Juve, si prospetta un derby d’Italia sul mercato.

In attacco rimane da sciogliere il nodo Alexis Sanchez ormai ai margini del club. Il cileno starebbe valutando anche la rescissione contrattuale cosa che permetterebbe al club di avere maggiore liquidità e di potersi concentrare su obiettivi come Belotti o Scamacca.

