Inter, dopo Lautaro e prima di Barella: ultimo rinnovo scatena il web

Ieri è arrivata la notizia del rinnovo di Lautaro Martinez: a ccordo con scadenza 2026 che implementerà la durata del legame del numero 10 con i colori nerazzurri e che permetterà all’argentino di guadagnare una cifra di poco superiore a 6 milioni di euro, il mese prossimo dovrebbe tocca a Barella ma intanto l’Inter piazza un altro colpo. Lo annuncia su twitter Fabrizio Biasin. Il giornalista del quotidiano Libero, noto tifoso nerazzurro e molto addentro alle vicende del club, scrive: “Inter-Marotta, accordo raggiunto. Si va avanti insieme fino al 2025, annuncio nelle prossime settimane”.

La conferma che il progetto di Zhang va avanti. Ieri il presidente all’assemblea degli azionisti aveva smentito le voci relative ad una possibile cessione del pacchetto di maggioranza del club milanese, aggiungendo che la sostenibilità dovrà però collimare con gli obiettivi di competitività già da tempo prefissati, magari attraverso la realizzazione di un nuovo impianto che resta molto più che all’ordine del giorno. La firma di Marotta è una garanzia per i tifosi che esultano sui social.

I tifosi felici per il rinnovo di Marotta

C’è chi scrive: “Il cinese avrà vinto al Superenalotto per fare tutti sti rinnovi ..speriamo anche nel quinto attaccante che metta in difficoltà il mister” o anche: “Mi sa che oggi tanti fegati scoppieranno a leggere queste notizie, avanti così e forza Inter sempre!!!” oppure: “Questo era il rinnovo più importante per l’Inter.” e ancora: “Questa notizia è più bella del rinnovo di Lautaro” e infine: “Oggi è una buona giornata per i veri interisti e tutto conferma che il cielo si sta schiarendo dopo il temporal

