Inter, notte amara ma c’è chi ha fatto pace con i tifosi

Una vittoria, una mezza impresa che non è bastata all’Inter per conquistare la qualificazione. L’Inter è costretta ad abbandonare la Champions League ma per il rush finale in campionato ora i nerazzurri sembrano avere tutte le carte in regola per provare a riprendersi il primo posto alle spalle dell’Inter.

Lautaro: la crisi è alle spalle

Lautaro Martinez ha vissuto un paio di mesi molto complicati. L’attaccante argentino era andato in gol l’ultima volta a dicembre su azione contro la Salernitana, ed ha dovuto aspettare la gara di ritorno con la formazione campana (ultima in classifica) per tornare a segnare. Per gli attaccanti, come si dice sempre, il gol rappresentano la medicina migliore e contro il Liverpool, il Toro è stato tra i migliori in campo segnando anche un grande gol.

La rete segnata ad Anfield Road segna anche la pace tra i tifosi nerazzurri e Lautaro Martinez. Dopo alcuni mesi di difficoltà, l’attaccante ha segnato e soprattutto ha dimostrato perché l’Inter ha investito così tanto su di lui, mettendolo al centro del progetto non solo per questa stagione ma per anni a venire. E le richieste di cessione avanzate da una parte delle tifoseria nerazzurra sembrano essere svanite di un colpo. A lanciare il tema è il giornalista Fabrizio Biasin che su Twitter scrive: “C’è chi pensa che si possa fare a meno di uno così a cuor leggero: pentitevi”.

Per i tifosi dell’Inter la ritrovata fiducia di Lautaro rappresenta una notizia fondamentale per l’ultima parte della stagione con i nerazzurri che danno la caccia al secondo sconfitto consecutivo: “Grande conferma in Champions – scrive Matsui – Un toccasana per questo finale di campionato”. Anche Luca si schiera con l’argentino: “Sono sempre stato dalla parte del Toro. Lautaro deve diventare la bandiera dell’Inter”. Mentre Giacomo scrive: “A volerlo fuori sono quelli che non capisco niente e che parlano solo per farci del male”. Per Antonio il momento di difficoltà era solo dovuto a un fattore psicologico: “Il calcio è una questione di testa, questo non segnava un gol a porta vuota, mentre ieri ha fatto un gol pazzesco ad Anfield”.

Inter: l’attaccamento alla maglia di Lautaro

Ma dopo mesi di discussioni sembra ormai scoppiata la pace con Lautaro Martinez e i tifosi che lo vogliono al centro del progetto presente e futuro dell’Inter si fanno sentire: “Non conta chi con la pioggia scappa ma chi nella tempesta resta. Lautaro per me tu tieni a questa maglia più di tanti tifosi. E lo hai dimostrato con i fatti e con le parole”.

