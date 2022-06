Inter: nuovo affondo del Tottenham in programma per Lautaro

16-06-2022 22:27

Niente da fare: le voci di Lautaro Martinez lontano dall’Inter continuano imperterrite. Non bastano, infatti, le smentite dalle varie parti in causa: il “Toro” continua a interessare ai migliori club d’Europa, in particolare al Tottenham di Antonio Conte, che sembra deciso a tornare ad affondare per l’attaccante argentino.

Secondo Tuttomercatoweb, la prossima settimana sarà decisiva per le sorti della trattativa con gli Spurs. Entrambe le dirigenze hanno in programma di incontrarsi e il club nerazzurro sembra sempre intenzionato a fare muro, ma rifletterà bene sull’offerta del club londinese (specie se particolarmente generosa) in relazione ai possibili acquisti di Paulo Dybala e Romelu Lukaku.