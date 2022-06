Inter, obiettivo 100 milioni dal mercato: tanti in partenza in estate

25-06-2022 13:21

L’Inter ha piani veramente ambiziosi sul mercato. Il sogno di Marotta è quello di costruire un attacco da sogno con Romelu Lukaku e Paulo Dybala, senza dover rinunciare a Lautaro Martinez.

Per fare questo, oltre a dover puntellare la rosa con un vice Brozovic, servono soldi, e tanti. Liquidità che al momento i nerazzurri non hanno, ma che puntano a racimolare tramite un oculato piano di cessioni. L’obiettivo è di raccogliere almeno 100 milioni di euro.

Skriniar il sacrificato illustre, per 70 milioni si chiude

Sarà Milan Skriniar il sacrificato illustre di questo mercato dell‘Inter. Inizialmente si era parlato di Alessandro Bastoni (direzione Tottenham), ma la sollevazione della tifoseria ha costretto l’Inter a cambiare i propri piani.

Il PSG è ormai vicinissimo allo slovacco, manca solo il rilancio finale. Come scrive la Gazzetta dello Sport, si può chiudere a 70 milioni bonus compresi. Dopo di che partirà la caccia al sostituto, ma qui la situazione è ancora tutta da vedere, con Bremer che rimane in pole come terzo centrale di destra.

Pinamonti verso l’Atalanta, per lui tra i 15 e i 20 milioni

Pinamonti, protagonista di una grandissima stagione in Serie A con la maglia dell’Empoli (dove ha segnato 13 gol) è l’altro giocatore che sicuramente lascerà Milano a breve. Fortunatamente, nel nostro campionato il classe 1999 ha tantissimo mercato, e dunque non sarà un problema racimolare anche una bella cifra.

Si parla molto di Fiorentina, ma per la Rosea al momento in vantaggio ci sarebbe l’Atalanta, che ha la necessità di rinnovare il proprio progetto tecnico. Gli orobici puntano a chiudere per una cifra pari a 18 milioni di euro, ma gli aggiornamenti su questo fronte sono quotidiani e continui.

Almeno 15 milioni da due giocatori che rientrano dai prestiti

Ci sono poi due giocatori, ancora di proprietà dell‘Inter, dei quali però la maggior parte dei tifosi potrebbero anche essersi scordati. Il primo è Valentino Lazaro, esterno difensivo (una volta si chiamavano terzini fluidificanti), che rientrerà dal prestito al Benfica. Piace molto al Gladback, e si potrebbe chiudere per una cifra intorno ai 7-10 milioni di euro.

Anche il terzino Dalbert tornerà dal prestito al Cagliari, ma al 100% non rimarrà a Milano, non facendo parte del progetto tecnico di Simone Inzaghi. Dalbert è seguito molto da vicino dal Nizza, che si è spinto al momento fino ai 5 milioni per averlo subito.

