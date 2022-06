04-06-2022 11:04

Non manca più niente al popolo nerazzurro per sentirsi compatto nelle proprie idee. Anche Enrico Mentana ha deciso di “scendere in campo” per far sentire la sua voce di tifoso deluso. Il direttore del Tg7, che solo un anno fa applaudiva per lo scudetto vinto con Conte in panchina, ora è pronto al dietrofront nei confronti della società ed attacca via social.

Mentana chiede a Suning di vendere l’Inter

Su Instagram Enrico Mentana posta la foto di Bastoni, pietra dello scandalo dell’insoddisfazione di queste ore, e scrive: “Hanno venduto Hakimi e Lukaku dopo aver vinto lo scudetto, ora vogliono vendere Bastoni, uno dei nostri gioielli. Meglio che vendano l’Inter a chi possa evitare di metterla in saldo”.

I tifosi dell’Inter si schierano con Mentana contro Zhang

In poche ore arrivano centinaia di reazioni: “Non conoscono il calcio e se ne fregano dei risultati. Lo ha capito chiunque, lo ha detto Marotta in maniera soffusa. Solo che questi non capiscono che senza risultati “l’immagine” vale zero. Supermercato triste” oppure: “Se non ho i soldi per la Ferrari, la vendo e mi compro una Panda…”

C’è chi scrive: “Direttore, sembra stupito. Ma veramente..? Ha dato un occhio al monte stipendi della amala pazza Inter? Moratti per vincere la Champions si è rovinato con le sue mani, questa proprietà sembrava stesse seguendo le sue orme.. Contenti loro..” e anche: “Sono le conseguenze di spese esagerate nelle ultimi anni, inevitabile sacrificare un big. Il settlement agreement con la UEFA incombe”.

L’Inter non può essere un business per i fan

Il web è scatenato: “Non amano l’Inter, nemmeno le sono affezionati: è solo business. Vendono i giovani per sostituirli con giocatori a zero a fine carriera. È l’agonia dell’Inter. Non c’è futuro così” e poi: “Facciamo una petizione contro Suning. Mi sono stancata di vedere ogni estate la solita storia”

C’è chi osserva: “non capisco il senso di tenere una squadra non potendo mettere un euro, e soprattutto non capisco la logica perché non vendono la società invece di smantellare la squadra ogni anno per pagare i loro debiti”

Infine la chiosa: “Peggiore proprietà della storia dell’Inter, chi la difende ancora vuol dire che ha interessi a farlo perché non esiste un solo motivo per giustificarli!”