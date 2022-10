Inter, parla l'agente di Lautaro: "Futuro? Può succedere di tutto"

05-10-2022 20:46

In un’intervista rilasciata a TyC Sports, l’agente di Lautaro Martinez ha parlato del futuro del giocatore dell’Inter: “Se il Bayern Monaco potrebbe tornare alla carica? Non mi stupirei perché ci sono sempre delle richieste. Ma oggi Lautaro ha le idee molto chiare”.

Alejandro Camano ammette: “Nell’ultimo mercato c’erano possibilità di andare via per cifre impressionanti ma ha capito che era meglio non cambiare. In futuro può succedere di tutto. L’Inter non è nel momento migliore, ma è una grande squadra e un posto meraviglioso. Nessuno esclude che altri club per lui appaiano sul mercato in maniera forte, ma lui non ha fretta e lascia che il calcio faccia i suoi passi”.