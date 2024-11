Inter, Pavard si aggiunge all’infortunato Acerbi: Bisseck e Darmian i jolly di Inzaghi 

Contro il Lipsia il difensore francese ha rimediato una distrazione al bicipite femorale della coscia sinistra che lo terrà lontano dal campo per circa un mese

Emergenza in difesa per l’Inter: dopo Francesco Acerbi, Simone Inzaghi perde anche Benjamin Pavard, che avrà bisogno di un mese per recuperare dall’infortunio muscolare patito martedì nella gara col Lipsia. Fino ad allora il ruolo di Bisseck e Darmian diventerà centrale.

Difesa Inter: Inzaghi perde Pavard dopo Acerbi

Ancore brutte notizie dall’infermeria dell’Inter. Dopo Francesco Acerbi, fermo probabilmente fino alla prossima settimana a causa di un problema muscolare alla coscia destra, Simone Inzaghi perde anche Benjamin Pavard. Il francese era uscito al 44’ della partita di martedì contro il Lipsia in Champions League: dopo un paio di scatti per seguire il velocissimo Openda, Pavard è stato costretto a issare bandiera bianca. L’esito degli esami strumentali, arrivato oggi, non è stato positivo per il difensore.

Inter, Pavard fermo un mese per distrazione alla coscia

Pavard ha infatti rimediato una distrazione al bicipite femorale della coscia sinistra, un infortunio che dovrebbe tenerlo fuori per circa un mese. “Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana”, si legge sul sito ufficiale dell’Inter, ma l’ex Bayern sarà costretto certamente a saltare la delicata gara di domenica contro la Fiorentina, quella col Parma del 6 dicembre, il match di Champions col Bayer Leverkusen del 10 e anche la successiva Lazio-Inter.

I tifosi hanno qualche speranza di rivederlo per il match pre-natalizio col Como, ma a quel punto è probabile che Inzaghi lo risparmi, senza affrettare il recupero, in vista della SuperCoppa di gennaio.

Inter, ancora più minuti per Bisseck

Nei prossimi incontri, dunque, Inzaghi dovrà affrontare una nuova emergenza in difesa. La soluzione più probabile per il tecnico è continuare ad aumentare il minutaggio di Bisseck, centrale in netta crescita in questa stagione: il tedesco ha già collezionato 13 presenze complessive, 8 delle quali da titolare, trovando anche il gol nell’ultimo match in serie A in casa del Verona.

Inter, i tifosi vogliono Darmian nei tre di difesa

L’alternativa a Bisseck come vice-Pavard è rappresentata dall’arretramento del jolly Darmian dalla fascia al terzetto di difesa: un’ipotesi che in queste ore sta già riscuotendo successo sui social frequentati dai tifosi dell’Inter. “Rotto Pavard, ecco il solito Matteo: ancora una volta sulla breccia!”, commenta Duca su X. “Nessun dramma, Abbiamo Darmian e Bisseck che sanno benissimo non far rimpiangere questo Pavard. È calcio, ci sono gli infortuni, è normale”, scrive CrisInter91. “Con l’infortunio di Pavard e il rientro di Buchanan è ora per Darmian di tornare a brillare da braccetto destro”, aggiunge Huckleberry.