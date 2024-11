Inter-Lipsia, moviola: i due episodi che hanno fatto esplodere San Siro

La prova dell’arbitro Joao Pinheiro in Champions League al Meazza analizzata ai raggi X, il fischietto portoghese ha ammonito cinque giocatori

João Pinheiro, la scelta dell’Uefa per Inter-Lipsia, nasce a Braga nel 1988. È un arbitro molto precoce: dirige la sua prima partita nella massima divisione portoghese nel 2015, a soli 27 anni. Spesso ha fatto discutere: in un match tra Juventus e Nantes Pinheiro non concede un rigore solare alla squadra di Allegri, nemmeno dopo essere stato richiamato dal VAR. Il tocco di mano di Centonze è lampante e scomposto, ma l’arbitro fischia invece un fallo in attacco da parte di Bremer: la partita finirà 1-1. Il 36enne arbitro portoghese vanta oltre 350 gare nel calcio professionistico. La maggior parte dirette soprattutto in patria tra prima, seconda divisione portoghese e coppe nazionali. In passato ha arbitrato anche in diverse competizioni internazionali per Nazionali, ma anche per club. Inoltre, per via degli accordi con la Federazione portoghese, Pinheiro ha diretto diverse gare anche in Grecia, in Egitto, a Cipro e in Arabia Saudita. Vediamo come se l’è cavata ieri a San Siro.

I precedenti di Pinheiro con l’Inter

Il fischietto portoghese non aveva mai diretto i nerazzurri in precedenza.

L’arbitro ha ammonito 5 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Jesus e Maia con Goncalves IV uomo, Martins al Var e lo spagnolo Hernández all’Avar, l’arbitro ha ammonito 5 giocatori: Pavard (I), Bastoni (I), Baumgartner (L), Rose (L), Lukeba (L)

Inter-Lipsia, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi di Inter-Lipsia. All’11 Pavard viene preso in infilata da Openda che scappa via, il francese lo atterra fallosamente e viene ammonito. Al 17′ Pavard accenna una protesta per un presunto tocco di mano di Orban. Al 33′ Bastoni commette un intervento su Openda, Pinheiro ammonisce anche l’altro difensore. Un minuto dopo primo ammonito anche per il Lipsia: si tratta di Baumgartner che interviene duramente su Taremi. Al 43′ Dumfries lanciato da Taremi punta Lukeba, i due si allacciano e l’olandese cade in area. Ma per Pinheiro il fallo è del nerazzurro, San Siro esplode.

Al 72′ ammonito Rose per proteste. All’86’ giallo a Lukeba per fallo su Thuram. Al 91′ Mkhitaryan segna il 2-0 solo davanti alla porta su assist di Thuram, ma Pinheiro vanifica tutto: fischiato fallo del francese su Lukeba. Decisione assai dubbia che fa scattare ancora il Meazza. Dopo 4′ di recupero Inter-Lipsia finisce 1-0.