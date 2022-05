23-05-2022 09:01

Ieri, in occasione della festa Scudetto del Milan sul campo del Sassuolo, i tifosi rossoneri hanno dedicato cori e striscioni ironici anche per Radu, il secondo portiere dell’Inter.

I supporters hanno voluto infierire sul portiere, autore del clamoroso errore che costò ai nerazzurri la sconfitta di Bologna nella gara di recupero di campionato, ma per l’estremo difensore – bersagliato in queste settimane anche dalla stampa e sui social – è arrivato il giorno della riabilitazione, sia pur parziale.

Corsa Scudetto Milan-Inter, rossoneri avanti anche senza l’errore di Radu

La papera di Radu a Bologna (che sostituiva l’indisponibile Handanovic) al Dall’Ara, con quel liscio in area consentì a Sansone di realizzare il gol del 2-1 per i rossoblù all’82’, con le squadre in parità. L’amara sconfitta a Bologna sembrava essere stata decisiva per la corsa scudetto tra Milan e Inter e aveva gettato il portiere rumeno in un vespaio di polemiche, attaccato sul web e senza appello dalla carta stampata.

Tuttavia, a fronte dei risultati delle giornate di campionato successive a quella, anche con un punto in più, se il portiere non avesse commesso quell’errore clamoroso, l’Inter sarebbe arrivata alle spalle del Milan.

Inter sconfitta, Radu parzialmente scagionato dal web

Oggi dell’errore di Radu se ne ricordano un po’ tutti, commentando l’epilogo della stagione che ha visto trionfare i rossoneri per il 19esimo Scudetto. Fioccano le reazioni via social: “Tutti gli interisti a prendersela con Radu, quando pareggiando col Bologna sarebbero stati comunque ad 1 punto dal Milan campione d’Italia. Che pena!”, oppure: “E comunque si perdeva anche senza l’errore di Radu perché a Bologna al massimo si pareggiava” e ancora: “Ricordo all’Inter che lo scudetto lo avete perso nel derby col Milan e anche senza l’errore di Radu sareste rimasti a -1 dal Milan”.

Inter, per i tifosi le colpe non sono solo di Radu

I tifosi dell’Inter, al termine dell’ultima giornata di Serie A che ha portato lo Scudetto ai cugini rossoneri, trovano le vere ragioni della sconfitta: “La partita contro il Bologna la dovevamo vincere affrontandola diversamente, al di là dell’errore di Radu. Quella partita la giocammo male” e poi: “La matematica è un’opinione? L’errore di Radu ha causato la sconfitta: avessero pareggiato cosa sarebbe cambiato? Prenderlo in giro continuamente è tipico dell’ignorante che non ha mai giocato e non sa manco contare sino a 3”.

C’è chi scrive: “Complimenti al Mila! Troppo facile incolpare Radu, ma quanti errori ha fatto Inzaghi !! Forza Inter” e poi: “Non c’è solo l’errore di Radu… ci sono anche i 7 punti in 7 partite che il Milan ha recuperato!! Quest’anno lo scudetto l’abbiamo pernso noi e non l’hanno vinto loro”.

Un tifoso del Milan fa il saggio: “Ieri è stata la giornata che ha rimesso le cose a posto. Per Serra, il cui errore non ha cambiato il corso del campionato, e anche per Radu: pareggiando a Bologna l’Inter avrebbe perso lo stesso”.

Infine la chiosa: “Il Milan ha commesso i suoi errori. Come le altre squadre. Solo che ne ha commessi di meno ed ha giocato per un unico risultato finale. Dare colpe a Radu è voler trovare un colpevole ad ogni costo. E non è giusto. Meglio riconoscere i meriti del Milan”

