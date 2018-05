Inter, pioggia di milioni in arrivo dalla Cina

Buone notizie per l'Inter. Crescono i ricavi della società nerazzurra, di proprietà di Suning, in Estremo Oriente. Come riporta l'Ansa, la società nerazzurra ha pubblicato i dati economici per i primi nove mesi della controllata Inter Media and Communication S.p.A, in cui confluiscono i ricavi da sponsorizzazioni e diritti tv.

"Sono quasi 40 milioni di euro di ricavi in più per gli sponsor soltanto dalla Cina: l'Inter continua a crescere in Asia. La società nerazzurra ha ufficializzato, all'interno della relazione economica della controllata Inter Media and Communication S.p.A (società in cui confluiscono i ricavi da sponsorizzazioni e da diritti tv), le cifre di alcuni nuovi contratti firmati negli ultimi mesi", riporta l'Ansa.

"L'Inter ha così firmato un accordo da 10,5 milioni di euro nel 2018 con le società cinesi FullShare (attiva nei settori dei servizi per il turismo e per l'educazione dell'infanzia) e Donkey Mother (agenzia di viaggio online), mentre l'accordo con iMedia, agenzia cinese di marketing sportivo, per la stagione attuale vale 27,2 milioni di euro".

"Nei primi nove mesi dell'esercizio 2017/18, l'Inter ha avuto ricavi da sponsor e diritti tv per 156,5 milioni di euro (158,2 al 31 marzo 2017): al termine della stagione, la stima dei ricavi è stata fissata a 203,5 milioni di euro. Tuttavia, dalla Cina non sono ancora stati incassati 22,5 milioni di euro per gli accordi di co-branding relativi alla stagione 2016/17".

Una pioggia di euro che non può che fare bene alle casse nerazzurre, in vista delle spese estive di mercato (sempre considerando i paletti del Fair Play Finanziario).

Intanto il Biscione si prepara a incassare altri soldi per il riscatto definitivo di Nagatomo dal Galatasaray (3 milioni) e di Kondogbia dal Valencia (25 milioni di euro), oltre a quello possibile di Joao Mario (30 milioni di euro). La speranza di Ausilio è quella di riscattare sia Rafinha (che potrebbe restare un altro anno in prestito a Milano con riscatto obbligatorio l'anno prossimo dal Barcellona a 39 milioni di euro), sia Cancelo (35 milioni, più difficile perché altri club vogliono l'esterno del Valencia).

SPORTAL.IT | 29-05-2018 18:15