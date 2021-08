Inter, rischio cessioni illustri: la doppia offerta che fa tremare Inzaghi

Stando alle prime uscite della nuova stagione, in allenamento e in partita, Romelu Lukaku sembra avere già “dimenticato” Antonio Conte.

Il centravanti belga, rientrato dalle vacanze dopo l’amara esperienza a Euro 2020, finita negli ottavi di finale contro l’Italia, aveva instaurato un rapporto molto stretto con il tecnico salentino, che lo aveva chiesto espressamente alla società subito dopo essere approdato sulla panchina nerazzurra, stimando Lukaku già dai tempi della comune esperienza in Inghilterra, con Conte al Chelsea e Big Rom al Manchester United.

Così la decisione di Conte di lasciare l’Inter dopo la vittoria dello scudetto aveva colpito negativamente l’attaccante, che ha però subito legato anche con Simone Inzaghi e che non pare avere alcuna intenzione di lasciare Milano e la Serie A.

Questi sono anche i piani dell’Inter, che ritiene Lukaku l’unico, vero incedibile della rosa anche di fronte a eventuali super offerte. Una posizione privilegiata anche rispetto al suo “gemello del gol” Lautaro Martinez che invece, complice anche il rinnovo non ancora firmato, potrebbe partire di fronte a proposte “indecenti”.

Peccato che queste ultime rischino di arrivare per lo stesso Lukaku.

Romelu è infatti tornato pesantemente nei piani dello stesso Chelsea. Il presidente Roman Abramovich e il suo braccio destro Marina Granovskaia vogliono fare di tutto per riportare il belga a Stamford Bridge, a sette anni dalla cessione all’Everton.

Nonostante la Champions League appena vinta, il Chelsea vuole rinforzare il proprio attacco, reparto che nell’ultima stagione ha visto nel ruolo di centravanti il deludente Timo Werner.

Da qui, come riporta ‘The Athletic’, l’assalto portato alla dirigenza dell’Inter, con addirittura due offerte per Lukaku, ritenuto la prima scelta dopo che il Borussia Dortmund ha chiuso la porta, almeno epr quest’anno, per Erling Haaland.

Offerte delle quali per il momento non si conosce la consistenza. Facile immaginare che l’Inter abbia respinto la prima oppure che i Blues abbiano formulato una doppia opzione, segnale della volontà di mettere Lukaku a disposizione di Tuchel.

La volontà del giocatore è chiara, così come tuttavia anche la necessità della società di fare cassa dopo la cessione di Achraf Hakimi al Psg. Simone Inzaghi, però, ancora in attesa di rinforzi, non vuole neppure prendere in considerazione l’ipotesi di rinunciare al perno della squadra a venti giorni dall’inizio del campionato



02-08-2021