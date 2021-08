Serie A, Inter: a rischio un affare che sembrava ormai chiuso

Un affare di cui si sta parlando da settimane, precisamente dalla partenza di Hakimi da Milano, rischia di saltare clamorosamente. Stiamo parlando di Nahitan Nandez, esterno del Cagliari promesso sposo dell’Inter di Simone Inzaghi, che però potrebbe infine non raggiungere il club meneghino.

Il motivo? Il nuovo, terribile infortunio di Rog, che sfortunatamente si è rotto ancora una volta il legamento crociato del ginocchio e dunque rimarrà ai box per parecchi mesi. In casa Cagliari, ovviamente, l’uruguaiano viene visto come il perfetto sostituto del croato, e proprio per questo la pista che portava Nandez verso la Madonnina si è improvvisamente raffreddata, nonostante il diretto interessato rimanga desideroso di lasciare la Sardegna alla volta della Lombardia.

Nandez sarebbe dovuto ritornare in Italia già il 30 luglio, ma aveva ottenuto un permesso speciale per ritardare l’arrivo. La sua idea era quella di tornare in Italia il 4 agosto per poi andare direttamente a sostenere le visite mediche per l‘Inter. Ora la situazione è spinosa per entrambi i club e, come riporta il Corriere dello Sport, le due dirigenze si incontreranno nuovamente per tentare di arrivare ad un compromesso.

Un’idea è quella di usare la carta Nainggolan, da tempo desiderio di Giulini, per abbassare le pretese dei sardi. In questo caso una parte di stipendio sarebbe pagata dai nerazzurri che, oltre ad abbassare il monte ingaggi pur non risolvendo il contratto, eviterebbero la minusvalenza di 9,5 milioni del cartellino del belga. Oltre a Nainggolan, si discute di altre possibili contropartite tecniche come Vecino o Agoume, e in questo caso si lavorerebbe ad uno scambio di prestiti.

Insomma, la situazione si fa più complicata ogni giorno che passa, ma la speranza di Marotta rimane comunque quella di riuscire a chiudere il colpo entro la metà di agosto. Nel frattempo, restano calde le piste legate Dumfries, Zappacosta e Bellerin (per cui si chiede un altro prestito con diritto di riscatto).

OMNISPORT | 02-08-2021 15:56