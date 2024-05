Inter, rinnovo Lautaro: fumata nera dopo l’incontro di oggi, tifosi spazientiti sul web

Riunione in un hotel del centro di Milano tra i dirigenti nerazzurri e l’agente dell’attaccante: le parti rimangono molto distanti e i supporter interisti si sfogano sui social

Il rinnovo di contratto di Lautaro Martinez con l’Inter rischia di diventare un caso. Oggi in un hotel del centro di Milano si è tenuto il primo incontro tra i dirigenti nerazzurri e l’agente del Toro Alejandro Camano che però è servito soltanto a ribadire la distanza tra le parti. La situazione può diventare problematica: i tifosi interisti iniziano a perdere la pazienza.

Inter, incontro con l’agente di Lautaro per il rinnovo

Beppe Marotta continua a essere ottimista, ma il rinnovo di contratto di Lautaro Martinez rischia seriamente di trasformarsi in un caso per l’Inter. Oggi a Milano c’è stato il primo incontro tra la dirigenza nerazzurra e Alejandro Camano, l’agente del Toro, ma la chiacchierata è servita soltanto a ribadire la distanza tra le parti.

Lautaro: 4 milioni tra l’offerta dell’Inter e richiesta di Camano

L’Inter forse si aspettava di ritrovarsi davanti a un muro, almeno per ora, ed è questo probabilmente il motivo per cui i dirigenti nerazzurri e Camano non si sono incontrati nella sede del club, ma in un hotel del centro di Milano, lontano da occhi indiscreti. L’Inter ha messo sul piatto un’offerta da 8-8,5 milioni di euro l’anno più bonus, un aumento considerevole per il club che oggi garantisce a Lautaro un ingaggio da 6 milioni di euro. Camano, dal canto suo, ha risposto chiedendo uno stipendio da 12 milioni di euro annui per il suo assistito. Una cifra semplicemente impossibile per l’Inter in questo momento.

Inter, tifosi spazientiti per le richieste di Lautaro

La richiesta di Camano poggia anche sulla situazione attuale dell’Inter: Oaktree ha garantito che la competitività della squadra non sarà intaccata e confermare il centravanti dello scudetto rappresenterebbe un fiore da appuntarsi all’occhiello per il fondo americano. Al contrario, se l’intesa non dovesse arrivare nell’ambiente inizierebbero a sorgere dubbi sulle reali intenzioni di Oaktree.

Intanto i tifosi dell’Inter cominciano a perdere la pazienza. “Che la facciano finita rapidamente”, commenta su X Sneijderismo. “Tra 48 ore Lautaro ne domanda 15 di milioni”, aggiunge Pierre. “Ma lascino perdere. Non incontrino mai più questo Camano”, il parere di Paolo. “Anche se rinnovasse, Lautaro non ne uscirebbe bene lo stesso: un tira e molla ridicolo per restare all’Inter, non lo meritano i suoi tifosi”, la chiosa di Dbanimators.