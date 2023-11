Inter, rinnovo Lautaro: destino scritto, le parole dell'agente non lasciano dubbi. E sui soldi

Lautaro Martinez, il rinnovo di contratto di avvicina. Le parole dell'agente del Toro, Alejandro Camano, non lasciano dubbi: presto novità importanti e il fattore soldi non è la priorità

01-11-2023 20:54

Giornalista pubblicista, redattore e autore, collabora da quasi 15 anni con il giornale dalla sua città, è content creator per diversi siti di divulgazione. Per Virgilio Sport segue i protagonisti del pallone ed è capace di trasformare in video tutto ciò che tocca

Lautaro Martinez e l’Inter, una storia destinata a durare ancora a lungo. L’attaccante argentino e i nerazzurri sarebbero, infatti, pronti a prolungare il loro legame. A confermarlo, l’agente del Toro, Alejandro Camano, che con le sue dichiarazioni lascia poco spazio a interpretazioni, rivelando anche il peso che nella trattativa avrà l’aspetto economico.

Agente Lautaro: “Rinnovo? Stiamo discutendo”

L’agente di Lautaro Martinez, Alejandro Camano, torna a parlare di rinnovo contrattuale con l’Inter e lo in modo deciso e netto. Intervistato in esclusiva da FcInterNews, Camano lascia pochi dubbi sulla volontà del capitano nerazzurro:

Abbiamo una grande relazione con l’Inter e stiamo discutendo per iniziare a parlare del rinnovo. La società vuole rinnovare e noi vogliamo prolungare. Non ci saranno problemi. Ci vedremo nei prossimi giorni o nelle prossime settimane. Una data già fissata? No, non ancora, dobbiamo metterci d’accordo, ma la cosa importante è che ci sia la volontà delle parti di sedersi e discutere del rinnovo.

I soldi non sono una priorità

Camano va addirittura oltre e si sbilancia sulle cifre, rivelando l’amore incondizionato di Lautaro per l’Inter:

Cifre? Parliamo di un giocatore che per l’Inter è molto importante e di un club molto importante per lui. Sul rinnovo non conta solo il denaro. Sono importanti anche il progetto e la traiettoria sportiva. Va tutto bene e il sentimento interista sta crescendo. Forse ti può interessare Pallone d'Oro 2023, trionfa Messi: da Kvaratskhelia a Lautaro, tutti i protagonisti della serata di Parigi Parata di stelle a Parigi per la cerimonia di consegna del Pallone d'Oro: oltre che a Messi, premi anche per Bellingham, Haaland e Martinez. Tra le donne trionfo di Aitana Bonmati. Ci sono svariati fattori, ma Lautaro non è solo soldi, lui è anche sentimento per il club, per una città che gli vuole bene, e a cui lui vuole bene. Può vincete il Pallone d’Oro? Sì, ne sono convinto. Abbiamo grande fiducia nel futuro, per questo non diamo importanza ai soldi, ma al progetto. L’Inter ora ne ha uno molto buono, Martinez è felice.

Lautaro sceglie tra Inter e Real Madrid

Proprio dal palco del Pallone d’Oro che ha incoronato per l’ottava volta il connazionale Leo Messi, ai microfoni di TNT Sports, Lautaro non aveva lesinato parole al miele per l’Inter, corroborando le dichiarazioni odierne del suo agente: “Tornare a Racing? Sarà sempre casa mia, sarò sempre grato a loro e la voglia di tornare in futuro c’è, però dipenderà dalla mia famiglia”, poi all’influencer e streamer spagnolo, Ibai Llanos, il Toro ha spiegato:

Io al Real Madrid? Parliamo, ovviamente, di una squadra molto importante, ma i miei pensieri e la mia testa sono sempre rivolti all’Inter. Sono molto contento.

La sicurezza di Marotta

Parole importanti e una parità di intenti che incontrano anche quella dell’Inter, palesata nei giorni scorsi anche dall’amministratore delegato nerazzurro, Beppe Marotta, che aveva commentato con ottimismo il possibile rinnovo contrattuale di Lautaro Martinez:

Si può restare sereni sul futuro di Lautaro all’Inter? Io dico assolutamente sì.

Insomma, Lautaro e l’Inter sono destinati a proseguire insieme ancora a lungo. L’attuale contratto scadrà nel 2026 e il tempo non manca, ma la volontà di fare la storia insieme e fare il bene l’uno dell’altra pare granitica e inscalfibile. Lautaro, il rinnovo di avvicina e presto, molto presto, se ne saprà di più.

Inter contro Juventus, la nostra analisi sulla corsa scudetto