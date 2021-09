Inter, rischia di sfumare obiettivo mercato: tifosi in ansia

Inter impegnata in uno degli anticipi del sabato della sesta giornata di serie A ma sempre vigile con un occhio sul mercato, sempre attivo, da parte di Marotta. Ed è proprio da lì che potrebbe arrivare una cocente delusione per i nerazzurri che nelle ultime ore hanno dovuto incassare quella che potrebbe essere una vera e proprio delusione da un obiettivo per la prossima stagione, per di più a parametro zero. I tifosi sul web sono spaccati ma comunque esprimono il loro dissenso generale.

Inter: dietrofront Onana, apre al rinnovo con l’Ajax

“Tutto si può negoziare, sono ancora aperto all’ipotesi di un nuovo contratto con l’Ajax”. Queste le parole che ha pronunciato in un’intervista al De Telegraaf di queste ultime ore il portiere camerunese classe 1996 cresciuto nel Barcellona è in scadenza di contratto con i Lancieri la prossima estate “Ho un grande rapporto con Edwin Van Der Sar e Marc Overmars ed Erik Ten Hag ma non dipende da me” ha aggiunto. Andrè Onana è tra gli obiettivi dichiarati dell’Inter, per di più a parametro zero, per il dopo Handanovic.

Onana: “Inter? Ci sono 15 squadre che mi vogliono”

Tutti vogliono Andrè Onana. Il portiere è fermo da mesi, sta scontando una squalifica per doping che finirà il quattro novembre. Ma intanto continua a mandare segnali alle sue tante pretendenti, tra cui c’è anche l’Inter. “Ho parlato con Lione e Nizza, ma non abbiamo trovato un accordo. Ci sono 15 club che mi vogliono nell’estate 2022. Ci sono rumors che parlano di accordo raggiunto con un altro club (l’Inter? ndr) ma non è vero. Rinnovare il contratto con l’inserimento di una clausola di rescissione non troppo alta? Tutto è negoziabile, sono ancora aperto all’ipotesi di un nuovo contratto”.

Onana sì, Onana no: tifosi Inter in ansia sul web

Se da un lato le prestazioni di Handanovic nelle ultime partite, soprattutto Firenze, tra i migliori in campo, hanno sospeso alcune critiche feroci sul numero 1 nerazzurro, è da tempo che i tifosi dell’Inter chiedono un cambio tra i pali nerazzurri. La possibilità che Onana rinnovi con l’Ajax o accetti la corte di altre squadre non viene vissuta bene sui social anche se c’è chi se ne preoccupa il giusto: “Onana senti un Interista: e chi se ne frega???” ad esempio provoca qualcuno. Peraltro il popolo nerazzurro è spaccato sul valore assoluto del portiere camerunese che radiomercato darebbe oramai bloccato da Marotta e sicuro di venire a Milano. “Magari rinnovasse con l’Ajax” scrive un altro tifoso scettico mentre qualcuno risponde per le rime: “Vi meritate Handanovic e la sua immobilità tra i pali”.

Inter: se Oanan salta pronte le alternative

Marotta non è mai impreparato alle correnti ballerine del mercato. Come già dimostrato con le operazioni “creative” che hanno messo più che una “pezza” alle partenze eccellenti di Lukaku e Hakimi con gli arrivi di Dumfries, Dzeko e Correa, l’uomo mercato dell’Inter avrebbe già pronte le alternative per la porta nerazzurra in caso Onana saltasse. Piace Dragowski della Fiorentina, soprattutto se i viola avanzassero una proposta concreta per Sensi, Meret del Napoli ma al di là del dualismo con Ospina è difficilissimo da prendere a meno che non ci sia anche il Napoli su Onana. Il piano b è Cragno del Cagliari.

