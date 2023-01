08-01-2023 10:30

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

L’Inter si deve accontentare solo di un pareggio in casa del Monza. E’ una delusione per i nerazzurri che sono stati ad un passo dal conquistare un’altra vittoria dopo la ripartenza in campionato e invece si devono accontentare solo di un punto che sa di profonda delusione. Una prova opaca quella della squadra di Inzaghi e una prova opaca anche per Romelu Lukaku.

Inter, ora Romelu Lukaku rischia di diventare un caso

Romelu Lukaku ha avuto un avvio di campionato molto complicato. Il belga, infatti, ha dovuto fare i conti con un lungo infortunio che gli hanno consentito solo di affacciarsi al Mondiale, dove però si è reso protagonista di prove negative con la maglia del suo Belgio. Sicuramente un problema di condizione per un attaccante che in questa stagione ha giocato pochissimo, ma ora la situazione rischia di diventare difficile da gestire. Anche contro il Monza, Big Rom è sembrato un pesce fuor d’acqua, decisamente lontano dal giocatore in grado di tenere in scacco da solo le difese avversarie.

Inter, la conferma di Lukaku si allontana sempre di più

L’ultimo mercato in casa Inter è stato incentrato proprio sul ritorno di Romelu Lukaku: allenatore, dirigenti e proprietà hanno fatto lo sforzo massimo per riportare il giocatore a Milano. Ma al momento le cose non sono andate come sperato e tra sei mesi c’è da prendere in considerazione la questione legata alla sua permanenza. Se non ci sarà un netto cambio di marcia, tutto l’affare rischia di diventare un vero e proprio flop con il belga che potrebbe tornare ancora una volta al Chelsea.

Inter: ora anche i tifosi scaricano Lukaku

Sui social anche i tifosi dell’Inter ora sembrano aver perso la pazienza. La voglia di aspettare Big Rom sembra scemare ogni giorno di più: “Classico giocatore che quando è in forma (mentale e fisica) è straripante, e che quando non lo è diventa inguardabile come accaduto ieri sera”. La pensa allo stesso modo anche Dariovic: “Giocatore che se non è al 100% a certi livelli non può stare in campo. E’ solo una questione fisica, lui dominava sui difensori. Se è lento e bolso, si marca da solo”. E tutti ora scelgo Dzeko: “Il bosniaco tecnicamente è di un altro pianeta. Lukaku gioca sulla potenza fisica ma se non sta bene è un calciatore normale”. E tra i tifosi eccellenti anche il giornalista Enrico Mentana ha mandato una frecciata all’attaccante: “Meritato pareggio del Monza contro l’Inter. Mi ha colpito la prestazione del difensore centrale dei monzesi, Romelu Lukaku”.