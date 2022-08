08-08-2022 18:33

L’Inter di Simone Inzaghi continua a lavorare alle uscite, necessarie per poter tornare a intervenire nel mercato in entrata. Nella giornata di oggi, lunedì 8 agosto, è arrivata la firma tra l‘Inter e Alexis Sanchez per la rescissione consensuale del contratto del cileno.

A riportare la fine della storia tra il Nino Maravilla e i nerazzurri è Sky Sport.

Inter-Sanchez: fine della corsa, il cileno si libera

Erano settimane che i nerazzurri tentavano di trovare un accordo per liberarsi del pesante ingaggio di Alexis Sanchez, che ad Appiano Gentile guadagnava circa 7 milioni di euro netti a stagione.

Visto che per il suo cartellino non c’era la fila, si è optato per la rescissione, coi nerazzurri che pagheranno una cifra intorno ai 5 milioni di euro all’attaccante.

È inoltre atteso in queste ore anche il comunicato ufficiale da parte dell’Inter.

Sanchez atteso in Provenza già questa settimana

Con ogni probabilità, dopo questa risoluzione, il cileno andrà a giocare in Ligue 1, all‘Olympique Marsiglia di Igor Tudor, ex allenatore dell’Hellas Verona.

Come riporta oggi TMW, ci sarebbe già un accordo verbale tra il club francese e Sanchez, col giocatore che è atteso in Provenza già nel corso di questa settimana.

La data di arrivo potrebbe slittare di qualche giorno, dice Sky Sport, a causa di alcune pratiche da risolvere a proposito del Decreto Crescita. La strada comunque per la buona riuscita della trattativa sembra spianata.

Inter, si pensa alle altre cessioni: Pinamonti verso il Sassuolo

Dopo settimane di pressing, l’Atalanta rischia di farsi sfuggire Andrea Pinamonti, che ora sembra destinato ad andare al Sassuolo, subito dopo che i neroverdi avranno ceduto Giacomo Raspadori al Napoli, trattativa che pare essere in dirittura d’arrivo.

I neroverdi poi potranno spendere con più tranquillità una cifra vicina ai 20 milioni di euro, ovvero la richiesta dell’Inter.

Parlando di uscite, attenzione ancora a Skriniar e Dumfries, sempre nel mirino di PSG e Chelsea, così come attenzione ad Cesare Casadei, che potrebbe essere sacrificato sull’altare della plusvalenza.