Dopo aver battuto il Barcellona a San Siro, l’Inter si è dimostrata corsara anche al Camp Nou, portando a casa un pareggio per 3-3 con il sapore di vittoria. Per la qualificazione agli ottavi di Champions League, per la squadra di Simone Inzaghi serve una vittoria tra Viktoria Plzen (più probabile) e Bayern Monaco (sulla carta più proibitiva).

Bastoni-Barcellona: il post incriminato

Oltre a Lautaro Martinez, tra i protagonisti assoluti della sfida del Camp Nou c’è anche Alessandro Bastoni. L’ex Atalanta, però, ha fatto infuriare nuovamente i tifosi catalani per un nuovo post pubblicato sulla propria pagina Instagram.

Dopo la sfida contro i blaugrana, Bastoni ha proposto due storie su Instagram: la prima è un autoscatto in cui esulta negli spogliatoi con Henrikh Mkhitaryan, Matteo Darmian, Federico Dimarco e Milan Skriniar con la didascalia “Bravi, bravi, bravi!”, e cuore nero e azzurro.

Il video con Barella

Se la prima storia è passata inosservata, la seconda ha creato indignazione tra i tifosi del Barcellona: sul profilo di Bastoni si vede Dimarco trascinare in giro Nicolò Barella, il quale imita la posizione del morto e con il messaggio a seguito del 3-3 maturato sul campo:

“Giocare al Camp Nou non è per niente stressante. Nicolò, 25 anni”.

Ciò ha portato su tutte le furie i tifosi blaugrana, che hanno tempestato la pagina del difensore nerazzurro di insulti anche pesanti.

Inter, scontro Bastoni-Barcellona anche a San Siro

La bagarre tra Bastoni ed il Barcellona prosegue, però, dal match di andata a San Siro. Alla fine della gara milanese, aveva indispettito nuovamente i tifosi della squadra spagnola, già alterati per le vicende arbitrali, dove sui propri profili virtuali aveva pubblicato la foto di un contrasto in cui strattonava Gavi a San Siro nella vittoriosa partita per 1-0 con gol di Calhanoglu.