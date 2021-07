Inter: se parte un attaccante Inzaghi ha già pronto il sostituto

Con la cessione del marocchino Achraf Hakimi, che sta per effettuare le visite mediche e firmare il contratto col PSG, l’Inter non dovrebbe, almeno per ora, avere altro mercato in uscita. Tuttavia, se dovesse partire uno degli attaccanti attualmente in rosa, il nuovo allenatore Simone Inzaghi ha già in mente un eventuale nuovo arrivo.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il tecnico piacentino ha già fatto sapere alla dirigenza che, nel caso in cui dovesse partire uno tra l’argentino Lautaro Martinez e il cileno Alexis Sanchez, gli farebbe piacere tornare ad avere Keita Baldé. Il 26enne senegalese attualmente ha ancora un anno di contratto col Monaco, ma nell’ultima stagione ha giocato in prestito alla Sampdoria, con cui in campionato ha totalizzato 25 partite e 7 gol.

Invece di Giacomo Raspadori, il gioiellino del Sassuolo valutato dagli emiliani in maniera eccessiva per le casse interiste, sembra quindi diventato Keita la prima opzione per l’attacco, ma un’eventuale trattativa ovviamente potrà essere avviata solo se il “Toro” o il “Nino Maravilla” dovessero lasciare i campioni d’Italia, ma non c’è dubbio che Simone Inzaghi gradirebbe molto il senegalese, dopo averlo già avuto alla Lazio dall’aprile 2016 alla fine della stagione 2016-2017, nella quale andò a segno ben 16 volte.

Inoltre Keita ha già giocato con la maglia nerazzurra nella stagione 2018-2019, anche in questo caso in prestito dal Monaco, e il suo bilancio in campionato è stato di 24 partite e 5 gol, tra cui quello segnato all’Empoli decisivo per la qualificazione alla Champions League, e anche per la retrocessione dei toscani.

OMNISPORT | 06-07-2021 15:30