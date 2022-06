27-06-2022 10:56

Cento milioni farebbero comodo a tutti. Anche all‘Inter. Potrebbero consentire di piazzare operazioni top sul mercato, in modo da consegnare a Inzaghi una squadra ancor più competitiva di quella che quest’anno ha portato a casa due trofei – Supercoppa italiana e Coppa Italia – e sfiorato lo Scudetto. Chi potrebbero piazzare i nerazzurri sul mercato, senza rinunciare ai pezzi pregiati dell’argenteria di famiglia? Ci sono tanti calciatori in esubero, di rientro da prestiti o comunque destinati a cambiare aria che potrebbero essere ceduti con lungimiranza. Vediamo di chi si tratta.

Cessioni Inter, le quotazioni dei giocatori che possono andare sul mercato

Ovviamente la lista comprende soprattutto quei calciatori sacrificabili, rimasti ai margini del progetto o comunque utilizzati poco da Inzaghi nel corso della passata stagione. Non ci sono gli “intoccabili”, quelli che i tifosi nerazzurri non vorrebbero mai vedere con un’altra squadra. Ecco perché, pur a fronte dei rumors sempre più insistenti di mercato, in questo elenco non compaiono Skriniar, ormai vicinissimo al Psg, oppure Bastoni e Lautaro, pure al centro di numerose indiscrezioni.

De Vrij 28 – Il difensore olandese va in scadenza a giugno 2023 ed è reduce da un’annata così e così. Sulle sue tracce ci sono Chelsea e United e l’Inter potrebbe ricavare un bel gruzzolo. Dumfries 25 – Anche Dumfries ha estimatori in Premier e in Bundesliga, ha una quotazione di 25 milioni e se arrivasse l’offerta giusta può partire. Pinamonti 20 – In prestito all’Empoli nell’ultima stagione, il giovane bomber piace all’Atalanta e ad altre squadre di serie A. Vale 20 milioni, Marotta aspetta acquirenti. Vanheusden 8 – Reduce da una stagione in prestito al Genoa, il nazionale belga può essere inserito in qualche trattativa. Vale otto milioni, quotazione destinata a salire. Agoumé 7 – Di rientro dal prestito al Brest, il centrocampista francese è già sul taccuino di diverse squadre di serie A. Per gli esperti ha già una quotazione di sette milioni. Sensi 7 – Falcidiato dagli infortuni, il mediano della nazionale, ex Sassuolo, potrebbe finire al Monza facendo ricavare all’Inter un po’ di soldini. Esposito 5 – Dopo la buona stagione al Basilea, il giovane attaccante è già stato ceduto in prestito con diritto di riscatto (10 milioni) all’Anderlecht. L’Inter si è riservata il controriscatto. Dzeko 4 – Dovesse davvero materializzarsi il tridente dei sogni Dybala-Lukaku-Lautaro per il bosniaco ci sarebbe poco spazio. In quel caso potrebbe partire per una big italiana o europea. Sanchez 3,5 – Gli ultimi rumors lo danno vicino all’Aston Villa e l’Inter sarebbe ben felice di cederlo agli inglesi, liberandosi di un contratto molto oneroso. Radu 3,5 – Il “colpevole” dell’ultimo scudetto mancato ha estimatori in serie A. La Cremonese potrebbe puntare su di lui, ma soltanto in prestito. Salcedo 3,5 – La stagione allo Spezia non è andata secondo aspettative. Il colombiano rientrerà alla base e Marotta proverà a piazzarlo nelle prossime settimane. Pirola 2,2 – In prestito al Monza si è guadagnato la serie A e la convocazione nell’Under 21 azzurra. Un prospetto che in futuro potrebbe fare al caso dell’Inter. Mulattieri 2 – Sei reti nell’ultima stagione in B a Crotone per il giovane attaccante, che ha una quotazione di due milioni e fa gola a diverse formazioni della cadetteria. Oristanio 0,7 – Il giovane trequartista ha giocato l’ultima stagione in prestito al Volendam e dovrebbe continuare il suo tour in prestito l’anno prossimo. Stankovic 0,5 – Portiere di grandi speranze, pure lui si è fatto le ossa in Olanda quest’anno. Può essere inserito come contropartita in qualche trattativa minore.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE