Inter, Sommer invecchia e Donnarumma è lontano: contro il Feyenoord Martinez si gioca un futuro da titolare

Inzaghi ha annunciato che, nonostante il recupero dello svizzero, stasera punterà sullo spagnolo: dal match di Rotterdam passano le sue chance di “promozione”

“Gioca Martinez”. Così ieri Simone Inzaghi ha annunciato che sarà il 26enne spagnolo a difendere la porta dell’Inter stasera, nell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Feyenoord, nonostante il recupero record di Yann Sommer. Ma per Martinez quello di oggi è un esame anche in chiave futura: considerate le difficoltà nerazzurre nell’arrivare a Gigio Donnarumma, l’ex Genoa si gioca un futuro da portiere titolare all’Inter.

Inter, Martinez preferito da Inzaghi a Sommer

Simone Inzaghi non avrebbe potuto essere più chiaro di così nella conferenza stampa alla vigilia dell’andata degli ottavi di finale di Champions League in casa del Feyenoord: “Sommer si è operato al dito ed è tornato a disposizione, ma giocherà Martinez”. Probabilmente il tecnico non si fida al 100% del recupero del suo titolare, ma sa anche che finora la sua riserva non ha sbagliato nulla e merita una chance nel primo turno da dentro o fuori della massima competizione europea.

Inoltre la gara di Rotterdam potrebbe rappresentare anche qualcosa di più per il 26enne portiere spagnolo: quello di stasera è un test fondamentale per Martinez che, nella prossima stagione, potrebbe diventare il vero titolare dell’Inter.

Inter, l’idea Donnarumma è già sfumata

La carta d’identità di Sommer parla chiaro, a dicembre il portiere svizzero ha compiuto 36 anni e in questa stagione il livello delle sue prestazioni si è lievemente abbassato rispetto alla sua annata di debutto in nerazzurro: insomma gli anni passano anche per un portiere di grande affidabilità come Sommer e un grande club come l’Inter deve pensare necessariamente al futuro, nonostante lo svizzero abbia un contratto con scadenza nel 2026.

Il piano di Beppe Marotta e dei suoi collaboratori era noto: puntare su Gigio Donnarumma, in scadenza di contratto col Psg. Un piano, però, tramontato presto: l’ex Milan ha infatti reso ripetutamente noto che la sua priorità è restare a Parigi e rinnovare il suo accordo col Psg.

Inter, Martinez titolare anche la prossima stagione?

L’Inter non avrà grandi risorse da investire nel prossimo mercato e dunque è da escludere che possa acquistare un portiere di prima fascia, programmando un esborso notevole per il suo cartellino. Ma la soluzione ideale al problema portiere potrebbe essere in casa: nelle 4 partite giocate finora in nerazzurro Martinez ha dimostrato grande sicurezza e personalità, incassando un solo gol, nella trasferta di sabato a Napoli, tra l’altro dopo aver parato la prima conclusione dell’azzurro Billing.

L’Inter crede in lui – lo dimostrano i 13,5 milioni investiti la scorsa estate per acquistarlo dal Genoa – così come Inzaghi, che ha scelto lui come titolare in una gara delicatissima come quella di stasera. A Rotterdam, di fatto, Martinez può davvero iniziare un nuovo capitolo della sua storia in nerazzurro: da protagonista e leader, non più da promessa.