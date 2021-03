Inter, sui social i tifosi hanno una sola paura

Partita trappola. E’ così che molti tifosi dell’Inter definiscono la sfida che aspetta oggi la squadra sul campo del Torino. Non sarà un match facile per la squadra di Antonio Conte (oggi squalificato, in panchina andrà ancora Stellini), nonostante quello che dice la classifica. E in questo momento, con i nerazzurri lanciatissimi al primo posto, i fan interisti temono che ci sia il rischio di una gara molto insidiosa o che magari si possa prendere l’impegno sottogamba.

Ansia prepartita

La gara con il Torino è in programma oggi alle 15 ma sin dalle prime ore della giornata l’ansia comincia a salire tra le fila dei fan nerazzurri. Guai a mancare l’obiettivo soprattutto in un momento in cui la Juve sembra in difficoltà, e il Milan si trova un match difficile contro il Napoli. “Torino-Inter è la classica partita trappolone. Pieni di entusiasmo, rischiamo di prendere gol da qualche carenate calcistico e dal miglior centravanti italiano, Belotti. Peserà l’assenza di Eriksen. Unica nota positiva Vidal fuori per un mese”, scrive Marco.

L’assenza

E già da giorni si discute dell’assenza per il match di Torino di Christian Eriksen. Il centrocampista danese soltanto a gennaio fa rischiava di trovarsi fuori dalla rosa e magari anche sul mercato, ora invece nella nuova posizione che gli ha trovato Conte è diventato un perno: “Eriksen assomiglia molto al Thiago Motta di dieci anni fa. Molto diversi ma entrambi poco appariscenti e che si notano più quando mancano che quando ci sono”.

Mentre Alby fa notare: “Devo ancora elaborare il fatto che Eriksen giochi per la nostra squadra. A Suning va dato atto di averci portato dei giocatori davvero importanti nel panorama europeo”.

Il portafortuna

In panchina con l’Inter ci sarà per la terza volta in questa Cristian Stellini. Antonio Conte deve scontare una giornata di squalifica e quindi tocca ancora una volta al suo vice andare in panchina. In questa stagione il fedelissimo di Antonio Conte è andato in panchina in altre due occasioni in occasione del 4-0 rifilato al Benevento e nella vittoria per 2-0 sul campo della Fiorentina. Un portafortuna per i tifosi nerazzurri.

SPORTEVAI | 14-03-2021 10:22