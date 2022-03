Inter, sul mercato corri due pericoli: e serve l’alternativa a Brozovic

13-03-2022 12:57

L’Inter di Simone Inzaghi rimane concentrata anima e corpo sulla Serie A dopo l’eliminazione beffa dalla Champions League contro il Liverpool. I nerazzurri saranno impegnati questa sera sul campo del Torino, per rispondere alle vittorie di Milan e Juventus, vincenti su Empoli e Sampdoria. La dirigenza della Beneamata però deve fare i conti con alcuni pericoli sul fronte mercato, che riguardano l’obiettivo del Sassuolo Gianluca Scamacca e anche Nicolò Barella.

Inter, pronto lo sgarbo del Milan per un grande obiettivo

Sappiamo ormai da mesi che l’Inter è sulle tracce di Gianluca Scamacca per la prossima stagione. Il bomber del Sassuolo è il giocatore chiamato a ereditare l’attacco nerazzurro, coi contatti tra le due società ormai ben avviati.

La situazione potrebbe però cambiare in base a cosa si muoverà sul fronte Milan. Come? Sembra infatti che i rossoneri stiano ricevendo parecchie offerte per l’esterno portoghese classe 2000 Rafael Leao, che in questa stagione ha decisamente alzato il livello del suo gioco. Il PSG pare pronto a mettere sul piatto almeno 70 milioni di euro, dice Mundo Deportivo, e anche l’Atletico Madrid del Cholo Simeone sta monitorando attentamente la situazione.

Come riportano calciomercato.it e calciomercatoweb.it, in caso di cessione del portoghese i rossoneri andrebbero dritti su Scamacca, già trattato in passato. In questo modo il Diavolo potrebbe anche avere la forza economica per soffiare il giovane all’Inter, una bella ripicca dopo il caso Calhanoglu.

Inter, Barella è il futuro ma dalla Spagna parlano di alcuni sondaggi

Nicolò Barella rappresenta il presente e il futuro dell’Inter, chiamato a essere il prossimo capitano quando Samir Handanovic appenderà i guantoni al chiodo. Il contratto del sardo è stato recentemente rinnovato fino al 2026, ma questo non pare interessare al Barcellona.

Con l’arrivo di Xavi, i blaugrana stanno ritornando al passato, facendo del centrocampo il punto nevralgico di tutto il gioco. Nello specifico, interlive.it riporta del forte interessamento dei catalani per il classe 1997, e sarebbero disposti a mettere sul piatto una ricca offerta in contanti più il cartellino di Lenglet. Oltre a questo, sembra pronto un contratto simile a quello che, ai tempi, era stato offerto sempre dal Barcellona a Lautaro Martinez.

Questo scenario rimane comunque molto remoto, dato che sia l’Inter che Barella hanno intenzione di continuare assieme.

Inter, si cerca un vice-Brozovic per giugno

Contro il Torino, Brozovic non ci sarà a causa di un affaticamento al polpaccio. Un bel problema per Simone Inzaghi, che in rosa non ha una vera e propria alternativa al croato. Epic Brozo dovrebbe rinnovare a breve il proprio contratto coi nerazzurri, ma per giungo Marotta sarebbe alla ricerca di una possibile alternativa, che possa dagli il cambio nelle rare volte nelle quali il croato non è disponibile.

Proprio la voglia di Brozovic di essere sempre titolare causa qualche problema, dato che profili disposti a fare la panchina ce ne sono davvero pochi. Ad analizzare questa situazione è il quotidiano Tuttosport, ripreso nella giornata di oggi da fcinter1908.it:

“L’idea è quella di puntare su un profilo di prospettiva anche perché il croato è un giocatore che vuole sempre essere titolare. La soluzione l’Inter ce l’ha in casa e risponde all’identikit di Lucien Agoumé che tanto bene sta facendo in prestito al Brest. Difficile che lì possa essere utilizzato Stefano Sensi che, piuttosto, in caso di rilancio con la Samp può essere un’ottima pedina di scambio per arrivare ad altri profili tra cui Morten Thorsby, l’altro “maratoneta” del campionato proprio in forza ai blucerchiati”.

Sempre riprendendo Tuttosport e fcinter1908.it, l’altro nome seguito dalla dirigenza nerazzurra è Hjulmand, classe 1999 del Lecce, seguito da tempo dagli scout dell’Inter.

OMNISPORT