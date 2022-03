Milan, quanti dubbi di mercato: Per i tifosi ora va cambiato obiettivo

13-03-2022 08:47

Può sorridere Paolo Maldini pensando alle critiche che gli sono piovute addosso a gennaio, dopo la fine del mercato invernale. Tutti a dare addosso al dirigente rossonero per il suo immobilismo: ma come, si fa male Kjaer e non investi per un difensore col rischio di mandare a monte una stagione che potrebbe concludersi in gloria? Dopo aver visto le ultime prestazioni di Kalulu, però, sarebbe giusto chiedere scusa all’ex terzino rossonero. Domenica scorsa, assieme a Tomori, Kalulu ha neutralizzato Osimhen e ieri con l’Empoli è stato il migliore in campo, autore per giunta del gol decisivo.

Kalulu non si sente una riserva

La stessa personalità dimostrata in campo, dove riesce ad emergere sia come esterno basso che come centrale di difesa, Kalulu l’ha mostrata nelle interviste, affermando di non sentirsi una riserva (“ho lavorato tanto e non sono sorpreso di tutto questo”) e ora in tanti si chiedono: vale la pena comprare un altro difensore forte in estate?

Per i tifosi con questo Kalulu non serve più Botman

La risposta è no. Anche se dovesse andar via Romagnoli, la coppia Kalulu-Tomori potrebbe ricalcare le orme dei giganti del Milan anni 80 e 90. Per i tifosi inutile spendere per un big in difesa: “Ma con questo Kalulu, siamo proprio sicuri che convenga spendere 30 mln e passa per Botman? Non sarebbe meglio riservare questa parte del budget per l’esterno destro?”

Fan rossoneri stregati da Kalulu

Sui social è un coro a senso unico: “Ha bruciato le tappe, con umiltà e serietà, facendosi trovare sempre pronto. Ora Merita i complimenti, merita di esser un titolare del Milan” o anche: “Meno di 2 mesi fa. Tutti disperati perché il Milan non ha preso il difensore. “Che schifo”, “Che vergogna”. E invece… Pioli, Maldini e Massara hanno avuto ragione. Di nuovo”.

C’è chi osserva: “Pierino giocherebbe titolare in qualsiasi squadra italiana e in molte europee … ere giusto dirlo”, oppure: “quando rinnoviamo il contratto a sto ragazzo con meritato adeguamento?” e ancora: “Crescita incredibile di questo giocatore, che da sempre più garanzie e trasmette molta tranquillità. Oltre che personalità”.

Kalulu può diventare una leggenda per i tifosi

Fioccano le reazioni: “Oggi appare dunque chiaro a tutti perché a gennaio si è deciso di non acquistare il Bailly di turno” oppure: “Finirà che l’infortunio di Romagnoli risulterà determinante per quella cosa bellina che si cuce sulla maglia”.

Il web è scatenato: “Kalulu ultimamente ricorda i grandi difensori del nostro glorioso passato” e infine: “Di Kalulu ci dimentichiamo una piccola cosa. Ha 44 partite DA PROFESSIONISTA. E pare un veterano“.

