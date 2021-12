Inter, svolta sul mercato: un nerazzurro si ritira, ecco chi arriva

28-12-2021 10:42

L’Inter veleggia solitaria in testa alla Serie A, ma non rinuncia a rinforzarsi in vista delle fasi finali di Champions League e della seconda metà di campionato. Secondo le ultime indiscrezioni, Aleksandar Kolarov starebbe meditando l’addio al calcio giocato: Marotta e Ausilio sarebbero pronti a prendere la palla al balzo per piazzare un colpo nella sessione invernale di mercato.

Inter, Aleksandar Kolarov verso l’addio: il motivo

Secondo i rumors riportati dal Corriere dello Sport, il giocatore serbo sta valutando se ritirarsi già a gennaio: alla base di tutto i problemi fisici che da tempo lo stanno frenando, in particolare dall’intervento alla schiena a cui si è sottoposto lo scorso maggio.

Kolarov, 36 anni, aveva rinnovato la scorsa estate fino a giugno 2022, ma potrebbe lasciare i nerazzurri 6 mesi prima: con Simone Inzaghi, con cui ha lavorato anche alla Lazio, ha trovato poco spazio, scendendo in campo appena 44 minuti in 4 spezzoni di partita.

Anche in caso decidesse di continuare, Kolarov a gennaio potrebbe cambiare aria per trovare continuità altrove.

Inter: assalto a Filip Kostic

L’addio di Kolarov libererà un posto nella rosa di Simone Inzaghi, e Beppe Marotta e Piero Ausilio stanno provando ad accelerare le trattative con l’Eintracht Francoforte per anticipare l’arrivo di Filip Kostic a Milano già a gennaio.

Da tempo gli uomini di mercato dei nerazzurri stanno cercando un esterno di sinistra in grado di far rifiatare Ivan Perisic, e hanno messo da tempo gli occhi sul serbo, primissimo nome sulla lista acquisti.

Mercato Inter: l’alternativa è Lucas Digne

In caso non si trovasse l’accordo con l’Eintracht per il trasferimento immediato di Kostic a gennaio, il Biscione potrebbe virare su un altro nome interessante, quello di Lucas Digne. Il nazionale francese, attualmente all’Everton ma che già conosce la Serie A dopo la stagione disputata alla Roma, potrebbe sbarcare a Milano in prestito, riporta calciomercato.com.

OMNISPORT