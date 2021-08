Inter, tifosi in festa: Il vero Pallone d'oro ce l'abbiamo solo noi

Lukaku e Hakimi resteranno rimpianti ma da oggi fa meno male pensare ai due campioni ceduti e sacrificati sull’altare dei debiti societari. Prima il 4-0 al Genoa nel debutto in campionato poi le mosse di mercato ed ecco che i tifosi dell’Inter stanno piano piano ritrovando il sorriso. Dopo Calhanoglu, Dzeko e Dumfries ecco anche Correa, preso dalla Lazio con una formula-capolavoro, e potrebbe non essere finita qui. Per il popolo nerazzurro il merito è soprattutto di Marotta. Invitato alle dimissioni dopo le prime illustri cessioni, il dg ha riconquistato i fan.

I tifosi dell’Inter parlano di capolavoro di Marotta

Fioccano le reazioni sui social: “C’è poco da aggiungere. La campagna acquisti/cessioni è IL CAPOLAVORO di Marotta. Correa e altri fior di giocatori al posto di Lukaku 115 e Hakimi 70. Per non parlare del chiagnazzaro di Conte che se n’è andato. Ambrogino d’oro” o anche: “Enorme rinforzo per l’Inter. Enorme. Marotta è bravo perché fa cose normali. Ecco la sua grandezza!” oppure: “Se Marotta prende anche Belotti, oltre al capolavoro Correa, è da pallone d’oro. Altro che Messi e Jorginho” e poi: “Non leggo scuse di tutti quelli che chiedevano le dimissioni di Marotta”

C’è chi azzarda: “Se ci fosse stato Marotta a trattare un armistizio nel 1943, il mondo avrebbe avuto 2 anni di guerra mondiale in meno”. L’arrivo di Correa viene approvato dalla maggioranza dei tifosi: “Come caratteristiche uno che salta l’uomo ci voleva ..nel bagno di sangue di questa proprietà ,una società competente ha creato una squadra da scudetto” e infine: “penso che Lautaro faccia la prima punta con Correa al suo fianco, quindi Dzeko sarebbe il vice di Lautaro, poi potranno giocare anche assieme ovviamente. Diciamo che può sbizzarrirsi abbastanza Inzaghi”

SPORTEVAI | 25-08-2021 08:39