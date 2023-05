Inter, un attacco da “paura”: tutti i numeri dell’ultimo mese

Lukaku è di nuovo Lukaku, Lautaro Martinez è sempre più leader e per Dzeko il tempo non passa mai: l’attacco nerazzurro ora è l’arma in più di Inzaghi.

14-05-2023 11:43

Mancava continuità, la condizione fisica non era mai al top, soprattutto dopo il Mondiale, ed il turnover non funzionava: tutto ciò è solo un lontano ricordo in casa Inter perché ora l’attacco nerazzurro vola.

Nelle ultime 8 partite, tra campionato e coppa, la squadra di Simone Inzaghi ha collezionato ben 24 reti, di cui 16 a firma degli attaccanti. Il più vivace, come prevedibile, è Lautaro Martinez che ha bucato i portieri avversari ben 7 volte, alle sue spalle seguono Lukaku (5 reti), Dzeko (3 reti) e Correa (1 rete).

Il periodo nero, quello dove la palla non voleva saperne di entrare nemmeno da pochi centimetri (vedi gara con la Fiorentina, giusto per citare un esempio), sembra ormai alle spalle e Inzaghi lo aveva predicato tanto: “Costruiamo un enorme mole di gioco e di occasioni, è un periodo in cui non gira ma torneremo a segnare per quanto facciamo vedere in campo”.

Il leader indiscusso resta l’argentino: ad oggi ha già eguagliato il suo record di 24 gol e 10 assist ed i passaggi a vuoto sono stati pochi, appena 5 partite in cui non ha lasciato il segno.

Non è solo Inzaghi a godersi il momento e i suoi centravanti, è tutta l’Inter a giovare di giocatori così arrivati in forma nel momento cruciale della stagione, con un finale di campionato che può ancora voler dire secondo posto, con una finale di Coppa Italia già in tasca e con Istanbul che non sembra affatto lontana.