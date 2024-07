Inter, un po' di Zucchero in nerazzurro: il figlio milanista del cantante nello staff

Blue Fornaciari entra nello scouting per cercare nuovi talenti, il padre cantautore solo 13 giorni fa aveva fatto registrare il sold-out a San Siro

Per uno che è abituato a cantare “Diavolo in me”, canzone scritta dal padre, può sembrare un po’ un paradosso così come per l’Inter prendere nel proprio staff un tifoso del Milan appare una contraddizione eppure il matrimonio si farà. Come ha appurato Fcinter1908, e confermato da Sportmediaset, Blue Fornaciari, il figlio del cantautore Zucchero, è un nuovo membro dell’Inter.

Blue Fornaciari nello staff

Una novità “a ritmo di musica” per i nerazzurri che tra i nuovi innesti aggiunge Adelmo Blue Fornaciari, figlio del noto cantautore italiano Zucchero, continuando la rifondazione del settore giovanile iniziata con l’addio di diversi responsabili come Manighetti, Strada, Beghetto e Sclosa.

Chi è Blue Fornaciari

Classe 1999, Blue Fornaciari è il figlio più piccolo di Adelmo (Zucchero) Fornaciari, che ha altre due figlie: Alice e Irene . Laureato in Giurisprudenza nel 2023 alla LUIS di Roma, Blue ha lavorato in uno studio legale come praticante mentre ora è pronto a entrare a far parte del mondo del calcio. Il suo compito, insieme agli altri membri dello staff nerazzurro, sarà quello di scovare nuovi talenti per il settore giovanile dell’Inter. Il nome Blue, con cui lo chiama il padre, è un evidente richiamo a quel blues che l’artista italiano ha esportato nel mondo con le sue hit.

Chi sono le altre figlie di Zucchero

Blue è terzogenito del cantautore, nato dalla sua seconda relazione, con Francesca Mozer, da un padre reduce da una forte depressione causata dalla fine del primo matrimonio. Dalle prime nozze con Angela Figliè Zucchero ha avuto due figlie. Alice Fornaciari è la primogenita di Zucchero. Classe 1981, ha decido di seguire una strada diversa da quella del padre ed è disegnatrice e creatrice di gioielli. Irene Fornaciari, classe 1983, è la secondogenita ed è una famosa cantante. Ha deciso, infatti, di seguire le orme del padre e ha partecipato diverse volte al Festival di Sanremo dove è riuscita a conquistare il grande pubblico

Il tifo per il Milan di Zucchero e figlio

Come lo stesso Zucchero, milanista convinto, anche il figlio avrebbe ereditato la stessa passione, come raccontato qualche anno fa a ‘La Gazzetta dello Sport’ dal cantautore: “Tifo Milan da quando ero un ragazzino, facevo il portiere e i miei idoli, con cui sono cresciuto, erano Ghezzi e Cudicini. Mio figlio è proprio sfegatato, quando sto guardando un documentario mi fa cambiare canale per vedere il Milan”.

L’ultimo concerto a San Siro di Zucchero

Due settimane fa, il 4 luglio, Zucchero ha fatto registrare il tutto esaurito proprio allo stadio San Siro, dove l’artista è tornato dopo 16 anni di assenza. Infatti la sua ultima volta al Meazza risale al 2008. Meazza sold out con 45mila presenze per il suo “Overdose D’Amore World Tour”. Una lunga scaletta di oltre trenta brani per tre ore e mezza di show in cui spiccavano alcuni successi immortali come “Vedo nero”, “Senza una donna”, “Con le mani”, “Miserere”, “Per colpa di chi”, “Diavolo in me”, “Hey Man” e il brano “Blue”, che però non è dedicato al figlio ma ha un’altra genesi.