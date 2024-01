Inter-Verona 2-1, contatto Bastoni-Duda ignorato da Fabbri scatena i tifosi Juve. Ma è bufera pure su Henry

Bufera su Fabbri e il VAR Nasca per la concessione del gol del 2-1 all'Inter, viziato probabilmente da un fallo di Bastoni. Ma anche il successivo errore di Henry scatena il web.

06-01-2024 14:50

Un finale rocambolesco, a tratti allucinante. L’Inter che trova il gol del 2-1 al 3′ dei 5′ di recupero, manca a porta vuota – e due contro zero – la rete del possibile 3-1 e che si vede assegnare un rigore contro dopo un check del VAR per un contatto nella sua area. Dal dischetto Henry può firmare il nuovo pareggio del Verona, ma la sua conclusione si stampa sul palo e il successivo tap-in di testa di Folorunsho finisce fuori. Di tutto e di più, insomma. Ma quanto accaduto a San Siro negli ultimi, convulsi minuti del match non è nulla in confronto alla bufera sui social. Tutti hanno qualcosa da ridire: tifosi dell’Inter, del Verona e…della Juventus.

Inter-Verona, il contatto Bastoni-Duda sul 2-1

A scatenare le polemiche è un contatto tra Bastoni e Duda in area gialloblu in occasione del corner da cui è scaturito il gol in mischia di Frattesi. Secca la “sentenza” di Marelli in diretta su Dazn: “Questo è fallo. Bastoni punta dritto il giocatore del Verona che cade a terra. A mio avviso il gol sarebbe stato da annullare”. Niente da fare, invece. Per Fabbri tutto regolare, così come per il VAR Nasca. Tifosi della Juve inferociti. “A me piacerebbe sapere cosa succederebbe se al posto di Bastoni ci fosse stato Gatti”. E ancora: “Gli intoccabili”. Oppure: “Ah ah ah, prima Lautaro conquista il corner con un fallo, poi l’uomo a terra in area per fallo di Bastoni… as always!”.

Il rigore fallito da Henry: ce n’è anche per lui

Polemiche roventi, stavolta di marca nerazzurra, anche per il rigore concesso dopo un paio di minuti al Verona. Darmian colpisce Magnani col piede, Fabbri non si accorge di nulla in presa diretta ma stavolta Nasca lo richiama al monitor. “Questa si chiama compensazione”, tuona un tifoso dell’Inter. “Ma dai, è rigore netto, Darmian arriva in ritardo”, ammette un tifoso dell’Inter. “Non è mai rigore, è un contrasto come tanti”, sentenzia Gigio. Ma il successivo errore dal dischetto di Henry mette le cose a posto per l’Inter: “Ma come si fa a calciare così”. E ancora: “Sciagurato Henry, non ti voglio più vedere”. O anche: “Ma Folorunsho come ha fatto a tirare fuori a porta vuota?”. Tutti commenti di tifosi bianconeri.

Inter, critiche a Inzaghi per la gestione del vantaggio

E gli interisti? Prima del clamoroso finale c’era stato spazio per qualche critica alla gestione del vantaggio da parte di Inzaghi e dei calciatori nerazzurri. “Il Toro è sempre forte ma la squadra il primo tempo…un po molliccia no? Mi aspetto un secondo tempo un po’ più da capolista”. E ancora: “Bisogna farne un altro. Non siamo i gobbi”. Oppure: “Troppe occasioni fallite, temo la beffa”. E quindi, dopo il pareggio di Henry: “Visto? A noi il corto muso non riesce. Inzaghi non sei capace“.