Inter, video Frattesi che si allena in spiaggia scatena il web: nel mirino anche la speaker che l'ha pubblicato

Un post sui social di una speaker che esalta la professionalità dell'azzurro in vacanza fa arrabbiare i tifosi ancora scottati per il flop a Euro2024

E’ passato quasi un mese dal tracollo dell’Italia contro la Svizzera a Berlino e dall’eliminazione agli ottavi da Euro2024 ma la ferita ancora sanguina. Il mercato che impazza e l’imminenza del ritorno del campionato non bastano a cancellare l’amarezza per una figuraccia clamorosa e basta poco per riportare alla memoria le prestazioni imbarazzanti degli azzurri in Germania.

Il video della discordia su Frattesi

Ha scatenato infatti un vero e proprio putiferio sui social il video pubblicato dalla speaker e conduttrice radiofonica molto vicina alla Roma, Roberta Pedrelli con protagonista Davide Frattesi, l’interista che aveva illuso tutti in avvio di torneo e che poi è stato tra i più deludenti. Nel filmato si vede il giocatore che si allena in spiaggia, correndo sulla sabbia in riva al mare e trascinando un peso con una corda attaccata in vita.

La difesa di Frattesi da parte della speaker

Scrive la speaker: “Pubblico questo video oltre i colori. La critica dopo l’Europeo ci stava. Ma criticarli perché sono in ferie, pensando che dimentichino il loro ruolo, no. Anche in vacanza il professionista resta tale. Bravo, Davide Frattesi. Lui non è il mio compagno. Ho chiesto anche l’autorizzazione per poter fare il video visto che era in presenza del padre e del fratello oltre che del coach. Dico che nonostante abbiano dei giorni di vacanza si allenano regolarmente. Giorni di riposo UMANAMENTE di diritto anche se l’Italia ha fatto ribrezzo dalla a alla z. Nessuno escluso. Forse salvo Gigio e Cala”

Scoppia la polemica sul web per Frattesi in vacanza

Centinaia le reazioni su un giocatore peraltro anche al centro di voci di mercato: “Per un giocatore professionista allenarsi in vacanza è normale, fa parte di quelle attività per cui è pagato profumatamente! Non vorrei scadere nel populismo o qualunquismo più basso, ma potrei dire che certe persone non riescono nemmeno a farle le vacanze! Chiunque di noi se guadagnasse quelle cifre si allenerebbe pure di notte” e poi: “Io mi alleno senza essere vip non fa nulla di straordinario faticherà di meno al ritiro”.

C’è chi scrive: “Cosa si vuole dimostrare con questo video? che è forte?che è un professionista esemplare??? Dopo la vergogna di come ha giocato all’Europeo io avrei evitato a lui e agli altri giocatori della vergogna di farsi riprendere…dovevano sparire dalla vergogna ma invece continuano a fare i buffoni” e anche: “Puoi allenarti quanto vuoi, ma se poi in campo non porti la stessa grinta é inutile. Loro hanno le colpe al 50%. Le altre 50% le ha lil CT che non sa fare il suo lavoro.”

Il web è impietoso: “Ti pago 5 milioni, ci dovresti andare correndo in spiaggia e iniziare ad allenarti come arrivi. Scarso come tutti i suoi compagni di nazionale” e anche: “io gli darei un incremento di stipendio per lo sforzo profuso. Ti prego, fa ridere questo video” e poi: “Scarso come pochi. All’europeo non stoppava neanche la palla. Roba di scuola calcio. Poi sale su in curva quando li mettono la palla a porta vuota. La serie C sarebbe un regalo” e ancora: “Forse se questo tipo di preparazione l’avesse fatta prima dell’Europeo sarebbe stato meglio , non credi? Anche più onesto, verso che ha pagato il biglietto per vedere lui è i suoi compagni camminare in mezzo al campo.”

Pochi sono solidali, il tema delle vacanze degli azzurri resta scottante: “Fanno questo da quando esiste il calcio e lo hanno fatto migliaia di persone. Dove è la cosa particolare??” e infine: ” l’esercizio in questione è uno di quelli che i preparatori delle società impongono ai calciatori quando stanno fuori dagli allenamenti, non è niente di improvvisato o frutto della sua volontà”.