27-12-2022 10:30

Il Milan sta vagliando tutte le opzioni. Il rinnovo di Rafael Leao è la priorità numero uno. Nel caso in cui dovesse andar male con il protoghese, ci sarebbe un piano alternativo: Nicolò Zaniolo.

Milan-Leao, si attenda ancora la fumata bianca

Il Diavolo vuole blindare Rafael Leao. Il portoghese continua a lanciare segnali incoraggianti all’indirizzo della società rossonera. Anche la nuova proposta economica, pari a sette milioni di euro più diverse garanzie tecniche, sarebbe congrua.

Insomma, manca solo la firma sul nuovo contratto che, in realtà, è la parte più difficile di ogni trattativa. Come noto, Rafael Leao piace a tantissimi club internazionali di prima fascia. Il Chelsea ci ha già provato in estate e non avrebbe nessuna intenzione di mollare la presa.

Milan, c’è un piano B: Zaniolo della Roma

Il Milan punta tutto su Rafael Leao ma ci sarebbe comunque un piano alternativo, nel caso in cui la trattativa con il portoghese non dovesse andare a buon fine.

Il nome caldo, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sarebbe quello di Nicolò Zaniolo. Il 23enne azzurro ha un contratto con la Roma sino al giugno del 2024 ma il suo futuro è ancora una grande incognita.

Futuro Zaniolo, dal possibile rinnovo all’opzione cessione

Ad oggi, il futuro di Nicolò Zaniolo è avvolto nel mistero. Nessuno sa quale decisione prenderà il fuoriclasse giallorosso. Da tempo si parla del rinnovo, sino al 2027, con la Roma ma, per ora, non è arrivata la tanto agognata firma.

Diversi club si sono già fatti avanti per capire se ci siano o meno le condizioni per strapparlo alla Roma. Inter, Juventus e anche club esteri sono interessati al talento classe 1999. Ora anche il Milan si sarebbe fatto avanti. Il sogno sarebbe quello di riuscire a trattenere Rafael Leao e, perchè no, aggiungerci anche il talento di Nicolò Zaniolo.