Inzaghi: “I miei ragazzi se lo meritano, questa Nazionale fa ben sperare”

Il tecnico della Reggina: “Con la Nazionale non esistono amichevoli, la Serie B ha sfornato giocatori importanti”

27-03-2023 21:28

Ai microfoni della FIGC è intervenuto Mister Filippo Inzaghi. Il tecnico della Reggina ha analizzato il match amichevole tra Italia U21 ed Ucraina U21.

Le dichiarazioni del tecnico della squadra calabrese

“Faccio i complimenti a Fagioli, è cresciuto tanto, sta giocando con la Juve, ma anche a Cremona si vedeva che era forte. È una bella nazionale, siamo ottimisti per il futuro”.

Prosegue poi l’ex bandiera del Milan: “La gara? Quando si veste la maglia della nazionale non esistono amichevoli, si vuole cercare di vincere e giocare bene. Questa squadra fa ben sperare”.

Un commento poi su due suoi ragazzi in panchina: ”Sono felice per noi, ma se lo sono meritato. Hanno fatto un campionato straordinario, mi auguro che continuino cosi, per noi è motivo di grande orgoglio. Quando ho smesso la cosa che mi è mancata di più è stato l’inno nazionale, io ho avuto la fortuna di vincere il Mondiale nel 2006, rimpiango un po’ quei momenti. Ma vedendo questi ragazzi sono fiducioso, a volte in Italia pensiamo sempre al peggio, ma nei prossimi anni ci divertiremo, vedo questi ragazzi giocare con voglia, poi sono forti”.

In conclusione un’analisi anche sul campionato Cadetto:

“La Serie B ha avuto coraggio di far giocare questi ragazzi. Noi abbiamo abbastanza pazienza, fuori non ce l’hanno. La serie B ha sfornato giocatori importanti, per questo sono molto contento”.

La Reggina di Filippo Inzaghi

Ad oggi, dopo la conclusione del trentesimo turno del Campionato di Serie B – la Reggina del tecnico Piacentino deve giocare ancora contro il Perugia – si trova al settimo posto in classifica, in piena zona Playoff. I calabresi hanno raccolto 42 punti in 29 giornate, totalizzando 13 vittorie, 3 pareggi e 13 sconfitte.

Attualmente la Reggina ha trovato la via del gol 39 volte concedendo 35 reti agli avversari. Giovanni Fabbian e Nicolò Pierozzi sono i due ragazzi di Inzaghi che vestono la maglia degli Azzurrini.