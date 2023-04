Irlanda del Nord, la favola del Loughgall: promosso in A paese di 282 abitanti

La favola del minuscolo villaggio a 63 chilometri ad ovest di Belfast, nella contea di Armagh, rappresenta un vero e proprio record

27-04-2023 16:28

Ci eravamo abituati ai casi Chievo Verona nella nostra Serie A e, più recentemente, a quello riguardante l’Hoffenheim in Bundesliga. Entrambi i club espressioni di quartieri o piccolissimi comuni di poco più di tremila abitanti, si erano spinti fino alla massima serie della propria nazione calcistica, testimoniando veri e propri miracoli sportivi.

Irlanda del Nord, il miracolo Loughgall: un villaggio di 282 anime in massima serie

Ma la storia – anzi, favola – che arriva in queste ultime ore dall’Irlanda del Nord, è qualcosa di veramente sensazionale e rappresenta un vero e proprio record. Il riferimento, in questo caso, va all’impresa del Loughgall Football Club, espressione calcistica dell’omonimo villaggio che conta appena 282 anime nella contea di Armagh, a 63 chilometri a ovest di Belfast. Sono talmente pochi gli abitanti che il numero fa impallidire anche nel confronto con la capienza dello stadio di riferimento, il “Lakeview Park” – letteralmente il parco con vista lago nel cuore, appunto di un Country Park decisamente ameno – che conta 3mila posti. Insomma, anche a voler trascinare tutti gli abitanti di Loughgall allo stadio, si arriverebbe a riempire meno di un decimo dell’impianto.

Miracolo Loughgall: che favola in Irlanda del Nord

E’ la prima volta del Loughgall Fc nella IFA Premiership, la massima espressione del calcio in Irlanda del Nord, paese più votato il rugby (sport che riesce nel miracolo di unire Belfast e Dublino in un’unica nazionale) che al calcio, in cui George Best è il totem assoluto e in cui la quotidianità vien scritta da club come Dundalk, Glentoran, Cliftonville… Con loro, il prossimo anno, ci sarà anche il Loughgall.

Il record del Loughgall Fc e gli esempi di Chievo, Hoffenheim e… Castel di Sangro

Il cui esempio, oltre a Chievo ed Hoffenheim, sembra essere più vicino a quello offerto dal Castel di Sangro, un miracolo vero e proprio, spintosi fino alla Serie B coi suoi 5mila 400 abitanti nel piccolo comune abruzzese lontano dalle grandi città. Negli ultimi giorni si è pure registrata la prima volta assolluta in cadetteria della FeralpiSalò (10mila abitanti)… Il segretario generale del Loughgall Mark Pierson, intanto, non riesce a tenere la gioia: