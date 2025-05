Isola dei Famosi 2025, Camila Giorgi rinuncia al riscatto costretta alla decisione estrema. Mistero sulle cause

Anuncio improvviso per l'ex tennista che ha deciso di lasciare Isola e Honduras per via della situazione che interessa un suo familiare. Tante le domande sul futuro e sul suo possibile ritorno

Non vi è nulla di definitivo, in questa verità che la condivisione televisiva ha diffuso perché Camila Giorgi non ha fornito dettagli in merito all’interruzione della sua prima esperienza quale personaggio televisivo extra sportivo, lontano dai campi di tennis che l’hanno accolta come protagonista, fin dai tempi della sua infanzia.

Quando suo padre, reduce delle Malvinas, la indirizzò a questo sport convinto che la disciplina potesse ben sposarsi con il talento di Camila, la sua figlia più inclina, più portata a sostenere il peso anche di quella vita e le aspettative relative. Nella serata di mercoledì 21 maggio (nuova collocazione), l’annuncio da parte sua e di Veronica Gentili del ritiro dall’Isola dei Famosi edizione 2025.

L’edizione dell’Isola 2025 e le defezioni

Un’edizione sublimata dalla nemesi di Simona Ventura, riferimento inevitabile e corretto di questo format fin dalle versioni Rai e che ha trovato nel ruolo di opinionista la sua cifra, e dalla scelta di un cast inedito per estrazione, formazione e target di riferimento.

La quota “Sportivi” è stata affidata a Camila Giorgi, ex numero 1 del tennis femminile azzurro di origine argentina che ha deciso di chiudere con lo sport e dedicarsi alle altre attività intraprese con la famiglia, ovvero la moda e il suo lavoro come influencer. Nel mezzo alcune questioni delicate per via delle cause legate alla presunta mancata vaccinazione e al Fisco.

Fonte: ANSA

Camila Giorgi

L’annuncio in diretta tv

Insomma, sarebbe dovuta essere una possibilità di revisione della sua immagine, di certo condizionata da questi fattori. Mercoledì sera, dopo un avvio difficile e innegabile – tant’è che i rumors riportano di una possibile revisione dei naufraghi per via delle defezioni – la conduttrice dell’Isola, Veronica Gentili (Iena e giornalista), ha introdotto la spiegazione, la motivazione della sua assenza. Non era proprio una novità assoluta, per questa edizione in onda sul finire di stagione e un po’ segnata già da andamenti lenti da parte dei protagonisti.

“Non c’è Camila Giorgi in questo momento è al Cayo. Purtroppo sono sopraggiunti dei motivi familiari e si sta cercando di capire il da farsi, poi vi spiegheremo meglio più avanti”. Nei giorni scorsi, Camila era stata costretta a lasciare i suoi compagni per via di alcuni problemi di salute per cui erano stati necessari accertamenti medici ma nulla era trapelato in merito a suoi familiari.

Il dubbio sul rientro

Durante la puntata, l’ex tennista si è presentata in collegamento. Veronica Gentili ha spiegato che Camila è costretta a lasciare l’Isola per problemi familiari, dicevamo, senza che ulteriori dettagli siano aggiunti a questo grado di diffusione di informazioni se non che la stessa partenza era avvenuta nella piena consapevolezza che la situazione sarebbe potuta peggiorare.

La migliore Giorgi ha sfoderato la sua dichiarazione che nulla aggiunge, come informazione, a tutela della privacy del familiare interessato. “È stata un’esperienza da fare, non sono arrivata qui molto pronta ma è stata dura. Sono felice di questo traguardo ed è stato bello conoscere certe persone”.

Si intuisce, dallo scambio con la conduttrice, che si tratta di un serio problema di salute che tocca un suo caro senza svelare il nome o l’eventuale patologia a tutela della sua riservatezza, che si tratta di una situazione seria, molto. E che non si può attendere oltre, da qui la decisione di lasciare il programma per recarsi in Argentina. Ma senza fornire ulteriori aspetti, né possibili risposte sul rientro in gara (come e perché riguarda regolamento e contratto).

Secondo l’ex tennista, a vincere l’Isola dei Famosi dovrebbe essere Carly. Gentili non ha escluso del tutto un suo ritorno (e forse potrebbe essere possibile a causa delle defezioni, vedi Spadino e Nunzio e i segnali di insofferenza di altri), riferendosi più allo studio che alla competizione, vera e propria.

Fonte:

Il padre di Camila Giorgi, Sergio

Il presente post ritiro di Camila

L’attesa relativa a Camila Giorgi è crescente, deriva dalla sua personale condizione e dalla notorietà della sua famiglia: la famiglia ha perso una delle sorelle di Camila in un drammatico incidente stradale, avvenimento tragico che ha rafforzato il legame tra loro. Allenata da suo padre, molto vicina alla mamma per ragioni anche imprenditoriali, Camila si è unita al politico argentino Ramiro Marra con il quale ha ufficializzato il suo rapporto sul finire del 2024 quando la sua situazione era già implosa.

Non vi è stato un’esplicitazione indicazione su chi e perché sarebbe in condizioni di salute da seguire e da necessitare un ritiro, forse provvisorio, di Camila Giorgi dal gioco il che comporta uno strascico, un seguito. Per ora su La Nacion e Clarin, autorevoli siti e quotidiani argentini, non vi è traccia alcuna di riferimenti al compagno o alle persone a lui vicine, facendo propendere per questioni delicate riconducibili alla sua famiglia di origine, ovvero i genitori e i fratelli o familiari stretti.

L’auspicio è che sia una condizione affrontabile e risolvibile e che Camila, con le dovute cautele, possa rientrare per chiudere (almeno lei e anche solo in studio) un’esperienza all’Isola che, fino ad ora, ha riservato poco trasporto proprio da parte dei protagonisti per svariate ragioni.