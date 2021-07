Italbasket, l’analisi di Gallinari: “Sofferto tanto a rimbalzo”

Danilo Gallinari non ha brillato contro l’Australia. Il numero otto azzurro infatti ha chiuso mettendo a referto solo 5 punti e 5 tiri, uno score nonostante il quale l’Italia è andata comunque vicina a imporsi sui numeri uno del ranking FIBA.

A risultare decisivo per le sorti della squadra di Meo Sacchetti, come sottolineato al termine della gara dallo stesso giocatore ex Nuggets e Clippers, alla fine è stato il numero di palloni catturati sotto i tabelloni.

“Abbiamo patito parecchio a rimbalzo dove hanno fatto valere i loro centimetri e il loro peso” ha ammesso con grande sincerità Gallinari prima di procedere con un veloce disanima dell’incontro.

“Alla fine del primo tempo abbiamo subito delle azioni da lontano che ci hanno fatto male. Durante la partita poi abbiamo speso energie importanti e sicuramente, guardando l’incontro, potevamo fare qualche contropiede in più. E’ stata tosta come gara, però abbiamo visto che potevamo batterli, quindi concentrati sulla prossima”.

OMNISPORT | 28-07-2021 15:28