Italia-Belgio: Roberto Mancini dà la carica agli azzurri

Il ct degli azzurri Roberto Mancini ha parlato nella conferenza stampa di vigilia della sfida dei quarti di finale di Euro 2020 tra Italia e Belgio, in programma domani sera alle 21 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Il Mancio liquida subito le domande sull’undici che schiererà: “Ho pochi dubbi di formazione. Dobbiamo fare delle scelte e domani valuteremo le condizioni fisiche di tutti. Domani staremo meglio”.

Poi si passa subito all’analisi dell’avversario: “Affrontiamo la miglior squadra in Europa insieme alla Francia ma proveremo a vincere. Ho grande rispetto per il Belgio ma faremo la nostra partita. La Svizzera ha battuto la Francia, la Repubblica Ceca l’Olanda: le partite facili non esistono. Siamo nella parte più complicata del tabellone, ma siamo consapevoli delle nostre possibilità”.

Il ct spagnolo dei Diavoli Rossi Roberto Martinez è alle prese con gli infortuni di Kevin De Bruyne ed Eden Hazard, che potrebbero saltare la sfida di domani: “Quando si prepara una gara importante è giusto fare anche della pretattica – ammonisce Mancini -. Queste partite sono belle perché scendono in campo grandi campioni: vedere le due squadre al completo sarebbe la cosa più bella”.

Infine si torna sull’ottavo di finale contro l’Austria vinta ai tempi supplementari: “Era la partita più difficile perché la prima da dentro o fuori: abbiamo superato uno scoglio importante. Ogni partita ti rende più forte se tu tiri fuori il meglio, abbiamo offerto un po’ di più ma alla fine abbiamo vinto con merito tirando in porta 26 volte. Gli Europei ci insegnano che non esistono partite semplici. Firmerei per soffrire anche domani ma riuscire a calciare in porta per 26 volte”, ha concluso Mancini.

OMNISPORT | 01-07-2021 19:32