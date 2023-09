Italia, che disastro: il pari in Macedonia del Nord costa caro anche nel Ranking Fifa

Italia in picchiata anche nel Ranking Fifa: il pareggio contro la Macedonia del Nord costa la perdita di una posizione per gli azzurri. Ecco perché conta tantissimo.

10-09-2023 20:29

Oltre a complicare i piani in ottica qualificazione agli Europei del 2024 in Germania, il pareggio a cui sono stati costretti gli azzurri in Macedonia del Nord ha già avuto pesanti conseguenze nel Ranking Fifa, la classifica per nazionali del massimo organismo internazionale. L’Italia, infatti, ha perso punti limitandosi a un pareggio contro una squadra messa molto male in questa speciale graduatoria: ed è scivolata di una posizione.

Italia, persa una posizione nel Ranking Fifa

Da ottava che era, la nazionale italiana è infatti scesa al nono posto, subendo il sorpasso del Portogallo. Gli azzurri sono stati passati dai lusitani e, come se non bastasse, avvertono ora il fiato sul collo della Spagna, che insegue a una manciata di punti. Questa la classifica provvisoria del Ranking Fifa, in attesa della seconda tornata delle qualificazioni europee di settembre e del secondo round delle eliminatorie sudamericane per i Mondiali 2026:

Argentina: 1849

Francia: 1848

Brasile: 1831

Inghilterra: 1792

Belgio: 1790

Croazia: 1744

Paesi Bassi: 1737

Portogallo: 1725

Italia: 1719

Spagna: 1708

Cos’è il Ranking Fifa e perché è importante

Si dirà: ma a che serve il Ranking Fifa? Al di là del prestigio, non è che conta poco o nulla? No invece, conta tantissimo e averlo snobbato a lungo in passato è già stato pagato a caro prezzo dalla nazionale italiana. Essere messi bene in questa graduatoria assicura infatti un posto da testa di serie al sorteggio dei gironi di qualificazione ai prossimi Mondiali. Meglio si è posizionati, minori possibilità ci sono di incappare in qualche mina vagante. Nel 2026 le partecipanti ai Mondiali saranno 48, di cui 16 europee. Solo le vincenti dei 12 gruppi eliminatori, però, accederanno direttamente, senza passare dagli spareggi. E l’Italia dovrà evitarli a tutti i costi, dopo due eliminazioni consecutive dolorosissime.

Unica nota lieta per gli azzurri: gli ascolti tv

L’unico aspetto positivo della serata di Skopje, a conti fatti, è stato l’eccezionale risultato a livello di ascolti tv. Un’arma a doppio taglio, verrebbe da dire, visto che sono stati in tantissimi ad ammirare in presa diretta la…figuraccia degli azzurri contro la Macedonia del Nord. Per la prima di Spalletti da Ct della Nazionale si sono sintonizzati su Rai Uno sei milioni e 18mila spettatori, col 39,6% di share. Un risultato eccellente, che non ha fatto il paio con quello degli azzurri sul campo.