Italia, Chiellini: "Non ci inginocchieremo"

L’Italia non si inginocchierà prima del calcio d’inizio della partita contro l’Austria: a dirlo è il capitano Giorgio Chiellini, che non scenderà in campo perché ancora infortunato.

“Credo non ci sia stata nessuna richiesta. Quando ci sarà la richiesta da parte dell’altra squadra, ci inginocchieremo, per sentimento di solidarietà e sensibilità verso l’altra squadra. Cercheremo di combattere il razzismo in un altro modo, con iniziative insieme alla Federazione nei prossimi mesi”.

La questione aveva fatto molto discutere alla vigilia. Il ct Mancini si era espresso così: “Io sono per la libertà”.

OMNISPORT | 26-06-2021 20:50