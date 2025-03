Italia, Donnarumma si scusa dopo il disastro con la Germania: il raccattapalle svela l’intesa con Kimmich e la beffa a Gigio

Gigio Donnarumma ci mette la faccia, il portiere della nazionale si scusa sui social dopo l’eliminazione dalla Nations League e dà l’appuntamento al Mondiale: il raccattapalle tedesco svela cosa è successo

Gigio Donnarumma non ha paura di metterci la faccia. Il portiere della nazionale italiana sui social parla dell’eliminazione dalla Nations League nonostante le critiche ricevute dopo il rocambolesco pareggio in Germania.

Donnarumma: le scuse sui social

Un errore piuttosto grossolano in occasione del secondo gol del Germania con Musiala. Gigio prova a riorganizzare la squadre e i tedeschi trovano il modo per beffare l’intera nazionale azzurra. Un’immagine che ha fatto il giro del web e che ha procurato tante critiche al portiere italiano. Lui si assume le responsabilità e dalla sua pagina Instagram suona la carica in vista delle qualificazioni Mondiali: “Dispiace per il risultato. Dispiace soprattutto per il gol preso in quel modo. Reazione da grande squadra. Ci vediamo a giugno. Ancora più forti. Forza azzurri, sempre”.

Gigio sempre nel mirino

Donnarumma finisce spesso e volentieri nel mirino dei social. Uno strano destino quello del portiere azzurro che nel 2021 è stato uno degli artefici principali della vittoria dell’Europeo per l’Italia. Ma complica anche l’addio al Milan, qualcosa si è rotto soprattutto nella percezione che il pubblico ha di lui. I giornali italiani e stranieri sono andati all’attacco dopo la prestazione in Germania. Ma ancora una volta l’estremo difensore che resta uno dei cardini della squadra di Luciano Spalletti non si nasconde e anzi rilancia le sue ambizioni in azzurro.

Il segreto del raccattapalle

Azzurri distratti, ma nel secondo gol della Germania c’è lo zampino anche del raccattapalle. E la Bild non si è lasciata scappare l’occasione di chiedere a lui cosa sia successo: “Kimmich mi ha ringraziato per l’assist. Al momento dell’angolo ci siamo scambiati uno sguardo. Gli ho girato al volo il pallone e lui ha battuto rapidamente. Dopo il gol mi è arrivato il messaggio dei miei genitori che mi dicevano che ero in tv”. Per il 15enne Noel Urbaniak è stata una serata di grazia, sono arrivati i complimenti della Federazione e il direttore delle nazionali Voeller gli ha promesso un biglietto per la prossima sfida interna della Germania.