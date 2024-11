Italia, finalmente Barella: il centrocampista torna in azzurro e si sbilancia sul Belgio

Il leader dell’Inter all’esordio stagionale con la Nazionale dopo le prime quattro partite di Nations League saltate per infortunio: di fronte avrà la sua “vittima preferita”

In Nations League l’Italia di Luciano Spalletti ha brillato anche senza Nicolò Barella, assente nelle prime quattro giornate per infortunio: ora, però, il centrocampista è pronto all’esordio stagionale in azzurro contro il Belgio. In conferenza stampa Barella ha ricordato come proprio la squadra allenata da Domenico Tedesco sia la sua “vittima preferita”.

Italia, Barella assente finora in Nations League

Dopo la delusione di Euro 2024 l’Italia di Luciano Spalletti è ripartita con ottime prestazioni e risultati importanti in Nations League, ottenuti per di più senza il contributo di Nicolò Barella: il centrocampista dell’Inter ha saltato per un’operazione al naso le partite vinte dall’Italia sul campo di Francia e Israele, poi un problema muscolare gli ha impedito di rispondere alla convocazione del c.t. per i successivi match casalinghi contro il Belgio e Israele. Ora, però, Barella è finalmente a disposizione: la sua presenza domani a Bruxelles contro il Belgio è scontata.

Barella pronto a tornare nell’Italia dopo Euro 2024

“La Nazionale mi è mancata”, ha ammesso in conferenza stampa Barella, che s’è poi complimentato con i compagni di squadra in azzurro per le “per le bellissime partite che hanno disputato quando non c’ero”. Il centrocampista è apparso motivatissimo, desideroso di cancellare la delusione di Euro 2024: la sua ultima presenza in azzurro coincide con l’eliminazione agli ottavi degli scorsi Europei contro la Svizzera.

“L’ultima mia convocazione in Nazionale non era stata facile soprattutto mentalmente – ha ricordato Barella – gli azzurri hanno dimostrato di avere grande forza, che questa squadra è capace di fare molto bene. Io cercherò di reinserirmi e dare il mio contributo se il mister vorrà”.

Italia, il Belgio vittima preferita di Barella

Appare improbabile che Spalletti rinunci a Barella nel match di domani contro il Belgio, anche perché, come ricordato dallo stesso centrocampista, la nazionale allenata da Domenico Tedesco gli porta particolarmente bene: Barella ha segnato 2 dei suoi 10 gol con l’Italia proprio contro il Belgio. Il primo nei quarti di Euro 2020 (a luglio del 2021) torneo che la Nazionale allora allenata da Roberto Mancini terminò col titolo di campione d’Europa; il secondo qualche mese dopo, ad ottobre dello stesso anno, nella finale per il 3° posto della Nations League: in entrambi i casi il centrocampista ha segnato il gol che ha sbloccato l’incontro.

“Oggi ne parlavo con i miei compagni – ha confessato Barella -, il Belgio è stato una delle mie vittime preferite. Ogni partita però ha una storia a sé, ovviamente se dovesse arrivare un altro gol e una bella prestazione sarei contento. Però ripeto, le scelte le farà il mister, io mi farò trovare pronto in qualsiasi momento”.