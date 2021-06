Italia, Raspadori può ancora sperare

Giacomo Raspadori spera ancora per Euro 2020: l’attaccante del Sassuolo è tornato a Coverciano dopo l’eliminazione dell’Under 21 dagli Europei di categoria e si giocherà le sue chance per far parte della spedizione azzurra agli ordini di Roberto Mancini.

Secondo Sportmediaset, Raspadori entrerà direttamente nella lista dei 26 soffiando il posto a Politano, o comunque verrà aggregato al gruppo come riserva fino al 10 giugno, vigilia di Italia-Turchia.

OMNISPORT | 01-06-2021 16:14