BJKC, Italia-Slovacchia: Paolini e compagne a caccia di un sogno. Le scelte di Garbin e dove vedere la finale

Le azzurre per il secondo anno di fila centrano la finale della Billie Jean King Cup: nel 2023 la sconfitta contro il Canada, stavolta ci riprovano contro la squadra rivelazione del torneo

Una finale a sorpresa per molti e ora tocca all’Italia prova a spezzare il sogno della Slovacchia. La squadra guidata dalla capitana Tathiana Garbin oggi alle 17 scende in campo per l’atto conclusivo della Billie Jean King Cup per provare ad andarsi a prendere un sogno ma nonostante le slovacche non siano una formazione blasonata non sarà una sfida semplice.

Italia-Slovacchia: le scelte di Garbin

Ovviamente il riferimento della nazionale italiana resta Jasmine Paolini. La toscana, nonostante la sconfitta in semifinale contro Iga Swiatek, ha dimostrato una volta di più di essere entrata nell’élite del tennis femminile nel corso del 2024. Sarà ancora lei il punto di riferimento sia in singolare che in doppio. Nella prima prova a meno di clamorose sorprese dovrebbe trovarsi di fronte Rebecca Sramkova che ha già lanciato il guanto di sfida: “E’ cresciuta tanto rispetto alle partite che abbiamo giocato in passato ma sono migliorata anche io e so di avere delle chance”. Il secondo singolare potrebbe essere affidato ancora a Lucia Bronzetti che al debutto in Billie Jean King Cup ha tirato fuori una grande prestazione contro Linette mentre non ci sono dubbi sul doppio che schiererà Tathiana Garbin con la coppia Paolini-Errani.

Malaga fa sognare l’Italia

Malaga potrebbe regalare un sogno all’Italia del tennis a un anno di distanza della vittoria della Coppa Davis. L’azzurro di Sinner e compagni è atteso per la giornata di giovedì contro l’Argentina e oggi saranno tutti a fare il tifo per le ragazze. Oggi le due squadre hanno tenuto un allenamento praticamente congiunto, saluti e scherzi sul campo di allenamento prima che Berrettini ed Errani decidessero di lanciarsi una sfida alla Playstation. C’è grande entusiasmo in casa azzurra dopo una stagione che ha regalato grandi soddisfazioni.

Italia-Slovacchia: dove vederla in tv e in streaming

La finale della Billie Jean King Cup, come tutte le partite del torneo, sono trasmesse in Italia in diretta tv su Supertennis (in chiaro) e sulla piattaforma SuperTennix. La giornata comincerà con i match tra le due numero 2 delle rispettive squadre, poi con il secondo singolare tra le “numero 1” e nel caso di parità si giocherà il doppio. L’inizio del match è previsto per le 17.