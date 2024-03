Italia: Spalletti con Pellegrini e Barella ha i suoi leader per Euro2024, plebiscito sul web. Critiche su Zaniolo

Se Zaniolo continua a non convincere il ct torna dalla tournèe in Usa con due granitiche certezze, anche sui social cresce l'entusiasmo dei tifosi

25-03-2024 11:50

Non è ancora l’Italia dei sogni, quella di Euro 2020 per intenderci, ma per Spalletti la tournée negli States si chiude con già qualche certezza di formazione e con due vittorie che fanno comunque morale.

Un gruppo ritrovato che si sta cementando con Pellegrini, autore del gol contro l’Ecuador dopo soli 3 minuti, che sta diventando sempre più leader non solo nella Roma – dall’addio di Mourinho – ma anche in Nazionale e con il suo ‘numero 10’ sulle spalle (invertito per una notte con Raspadori) e con Barella che è una conferma anche con la fascia di capitano. Da applausi anche il suo gol con lo scavetto che ha chiuso la gara. Il ct ha trovato i suoi condottieri in vista degli Europei.

Barella eguaglia record di Totti con la Nazionale italiana

Nicolò Barella sta davvero prendendo per mano la Nazionale: il giocatore dell’Inter non segnava con gli azzurri dall’incontro con l’Ungheria nel 2022 . Con il gol di ieri eguaglia Francesco Totti e Roberto Boninsegna per quanto riguarda il numero di gol segnati con la maglia della Nazionale (9), ma con 5 gare in meno (53 vs 58).

I tifosi sono scatenati sul web: “Barella dipinge Calcio lì in mezzo”. E ancora: “Il fatto che nell’Inter sta facendo bene e che anche in Nazionale abbia fatto gol conferma il suo stato di forma. I tifosi restano convinti della prestazione di Barella: “Anche stasera non mi hanno convinto del tutto, giocati bene i primi 20′ in cui fa un golazo Pellegrini , centrocampista italiano più forte attualmente, e Dimarco si mangia un gol a 4 mt dalla porta e Zaniolo lo imita. Secondo tempo poca roba tutti ma bene Barella”.

Pellegrini proclamato migliore in campo dagli italiani

Il migliore in campo per la sua super prestazione condita da un gol spettacolare al volo dal limite dell’area è stato Pellegrini, i tifosi sono scatenati sul web: “Con quel numero 10 sulle spalle mi fa impazzire ancora di più”. E ancora: “Un gol e una prestazione top, conferma che con De Rossi nella Roma sia rinato fisicamente e mentalmente. Con Spalletti in Nazionale potrà solo far bene”. C’è poi chi aggiunge: “Sbloccare la partita con un gol del genere fa capire come mentalmente sia concentrato, stessa cosa di Zaniolo che sbaglia a porta vuota”. E infine: “Il capitano della Roma in Nazionale, mi sembra di ripercorrere gli anni d’oro con De Rossi e Totti protagonisti in azzurro…”.

Zaniolo l’altro lato della medaglia

Dall’altra parte della lavagna c’è Zaniolo. I suoi numeri deludenti con l’Aston Villa (solo 2 gol in 20 partite e zero assist) non migliorano in Nazionale, pesa troppo il suo errore a tu per tu con il portiere e una prestazione in ombra: “Zaniolo era considerato tra i migliori dribblatori, guardate che fine che sta facendo”. E ancora: “Ma Zaniolo in Nazionale che cosa può dare se non problemi, casini e comportamenti scorretti? Non segna nemmeno, a che servire???”.

C’è poi chi ci va giù pesante: “Sta facendo una brutta fine, da quando è andato via dalla Roma ha fatto rinascere i giallorossi e lui sta sprofondando sempre di più nel baratro”. E infine: “Ma vi rendete conto che uno scarsone come Zaniolo, alto un metro e novanta, sia praticamente un giocatore fermo in campo per tutto il tempo… Non fa niente di buono e non cambia le partite. E’ finito il suo stato di grazia. Unica nota stonata della Nazionale di Spalletti”.