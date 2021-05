Italia U-21, nuovo stage per gli azzurrini in vista dell'Europeo

Il tecnico dell’Under 21 Paolo Nicolato ha convocato, nella giornata di oggi, 21 giocatori per uno stage di preparazione all’Europeo in programma a Tirrenia, da mercoledì prossimo a sabato 22 maggio. La FIGC rende noto, con una nota ufficiale, la presenza di ben sei volti nunovi nel gruppo degli azzurrini. Si tratta dei difensori Emanuele Valeri e Nardir Zortea (Cremonese), dei centrocampisti Jacopo Da Riva (Vicenza) e Mattia Viviani (Chievo) e degli attaccanti Gianluca Gaetano (Cremonese) e Marco Olivieri (Empoli).

Il prossimo lunedì, 24 maggio, verrà ufficializzata la lista dei 23 azzurrini che si prepareranno per affrontare il quarto di finale in programma a Lubiana contro il Portogallo lunedì 31 maggio.

Di seguito la lista dei convocati per questo ultimo stage preparatorio:

Portieri: Carnesecchi (Cremonese), Cerofolini (Reggiana), Plizzari (Reggina), Russo (Entella).

Difensori: Bellanova (Pescara), Beruatto (Vicenza), Casale (Empoli), Delprato (Reggina), Okoli, Ranieri e Sala (Spal), Valeri e Zortea (Cremonese), Vogliacco (Pordenone).

Centrocampisti: Esposito (Spal), Da Riva (Vicenza), Ricci (Empoli), Viviani (Chievo).

Attaccanti: Colombo e Gaetano (Cremonese), Olivieri (Empoli).

